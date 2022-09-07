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    В финал Букеровской премии вышли роман с животными вместо людей и расследование убийства от лица жертвы

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    Жюри Букеровской премии, которая вручается за лучшее произведение, написанное на английском языке, выбрало шестерых финалистов. В этом году жюри возглавил историк культуры, писатель и телеведущий Нил МакГрегор.

    На победу претендуют зимбабвийскийская писательница Новайолет Булавайо с романом «Glory» («Слава»), американский писатель Персиваль Эверетт с романом «The Trees» («Деревья»), британец Алан Гарнер с романом «Treacle Walker» («Лесть Уокера»), писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака и его «The Seven Moons of Maali Almeida» («Семь лун Маали Альмейда»), ирландка Клэр Киган и «Small Things Like These» («Такие мелочи»), а также британка Элизабет Страут и ее «Oh William!» («О, Уильям!»).

    Последняя известна российскому читателю благодаря сериалу «Что знает Оливия?», снятому по ее книге «Оливия Киттеридж». Также на русский переведены ее сборник рассказов «И снова Оливия» и роман «Мальчики Бёрджессы». В новом романе Страут возвращается к другой своей героине, пожилой Люси Бартон, и рассказывает о ее любви и потерях. Еще одного автора из списка, Персиваля Эверетта, переводили на русский в начале нулевых — тогда выходила его «Американская пустыня». В новой книге он шокирует читателей физиологичностью в декорациях нуара, рассуждая также о расизме и безнаказанности полицейского насилия.

    Роман Новайолет Булавайо похож на басню, в которой вместо людей аллегорически действуют животные: Булавайо повествует о зарождении тирании в выдуманном государстве. Ранее ее роман уже входил в шорт-лист Букера. У Алана Гарнера сюжет строится вокруг истории мальчика с плохим зрением, который попадает в мир, в котором как будто не было времени. У Шехана Карунатилаки герой расследует собственное убийство, будучи уже мертвым. А у Клэр Киган торговец углем узнает секреты всех своих соседей.

    Имя обладателя Букеровской премии и приза в 50 тысяч фунтов стерлингов объявят 17 октября.

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