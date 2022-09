В финал Букеровской премии вышли роман с животными вместо людей и расследование убийства от лица жертвы

Жюри Букеровской премии, которая вручается за лучшее произведение, написанное на английском языке, выбрало шестерых финалистов. В этом году жюри возглавил историк культуры, писатель и телеведущий Нил МакГрегор.



На победу претендуют зимбабвийскийская писательница Новайолет Булавайо с романом «Glory» («Слава»), американский писатель Персиваль Эверетт с романом «The Trees» («Деревья»), британец Алан Гарнер с романом «Treacle Walker» («Лесть Уокера»), писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака и его «The Seven Moons of Maali Almeida» («Семь лун Маали Альмейда»), ирландка Клэр Киган и «Small Things Like These» («Такие мелочи»), а также британка Элизабет Страут и ее «Oh William!» («О, Уильям!»).