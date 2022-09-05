22 сентября - круглый стол «Как строят мало- и среднеэтажное жилье в Петербурге и Ленобласти»

За последние годы спрос на жилье в проектах с небольшой этажностью вырос. Пока это преимущественно жилье, расположенное в пригородах и за городом, а в черте города это, как минимум, бизнес-класс. Тем не менее, в связи с различными ограничениями и стремлением к комфорту покупателей, среднеэтажный формат набирает обороты и может стать комфортной альтернативой многоэтажкам. Кто и где строит сегодня жилье комфортной этажности, и станет ли такой формат в городской застройке основным, обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Где появляются мало- и среднеэтажные проекты и почему?
- В чем особенность строительства мало- и среднеэтажных кварталов для застройщиков? Увеличивается ли бюджет строительства при снижении этажности?
- Почему подобная застройка пока не стала массовой в городе, что тормозит развитие этого формата жилья?
- Высок ли спрос интерес со стороны покупателей к мало- и среднеэтажному жилью?
- Где в петербургской агломерации сегодня есть потенциал для мало- и среднеэтажной застройки?
- Перспективы строительства мало - среднеэтажных районов. Что должно произойти, чтобы высоток стали строить меньше в пользу более комфортной этажности? За счет чего мало- и среднеэтажное жилье могло бы стать массовым и доступным?
К участию в круглом столе приглашаются застройщики Петербурга и Ленобласти, представители власти.
Круглый стол «Как строят мало- и среднеэтажное жилье в Петербурге и Ленобласти» состоится 22 сентября 2022 года в 12:00 в онлайн формате.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91