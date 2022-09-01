Осень только началась и уже бьёт рекорды. В Петербурге холодно как никогда

Первый день наступившей осени стал самым холодным за всю историю погодных наблюдений в Петербурге. Об этом сообщил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов.



Максимальная температура днём 1 сентября составила всего 9,7 градуса. Такого холодного начала учебного года история погодных наблюдений, фиксирующая температуру почти полтора века, не помнит.



«Количество осадков за сутки еще не окончательное, так как дождь ещё продолжается», — уточнил Колесов в своём телеграм-канале.