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    Осень только началась и уже бьёт рекорды. В Петербурге холодно как никогда

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Первый день наступившей осени стал самым холодным за всю историю погодных наблюдений в Петербурге. Об этом сообщил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов.

    Максимальная температура днём 1 сентября составила всего 9,7 градуса. Такого холодного начала учебного года история погодных наблюдений, фиксирующая температуру почти полтора века, не помнит.

    «Количество осадков за сутки еще не окончательное, так как дождь ещё продолжается», — уточнил Колесов в своём телеграм-канале.

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    Рекордсменом по холоду до сегодняшнего дня оставалось 1 сентября 1987 года, тогда в городе на Неве школьники мёрзли на линейках при 10 градусах и под дождём.

    В первый день осени 2022 года петербургские улицы продолжает поливать циклон «Орнелла», зонтики приходится отвоёвывать у ветра.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

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