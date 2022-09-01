Дождь, ветер и бездорожье: как Петербург встречает осень

Первый день календарной осени встретил Петербург самой что ни на есть осенней погодой, заставив горожан достать резиновые сапоги, закутаться в куртки и дождевики и вооружиться зонтами, которые то и дело приходится отвоевывать у ветра.
Циклон «Орнелла» продолжает поливать дождем петербургские улицы. За последние два дня в городе выпало больше половины месячной нормы осадков, и останавливаться дождь не планирует. Некоторые проезды в лужах вполне могут претендовать на звание городского бездорожья. А уличные мероприятия, например, школьные линейки к 1 сентября, из-за дождя и похолодания пришлось переносить в помещения. Или вовсе временно закрыть, как ярмарку в Невском районе.
Завтра, 2 сентября, обещают чуть более теплую погоду, но типичная петербургская осень стартовала в этом году ровно в срок.