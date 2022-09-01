    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    2 м/с, с-з

    760мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.24eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Как я провел это лето

    Температура ниже нормыПодарок учителю 1-го сентябряПетербург прошел пик COVID-19Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Дождь, ветер и бездорожье: как Петербург встречает осень

    795
    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Первый день календарной осени встретил Петербург самой что ни на есть осенней погодой, заставив горожан достать резиновые сапоги, закутаться в куртки и дождевики и вооружиться зонтами, которые то и дело приходится отвоевывать у ветра.

    ПоделитьсяПоделиться

    Циклон «Орнелла» продолжает поливать дождем петербургские улицы. За последние два дня в городе выпало больше половины месячной нормы осадков, и останавливаться дождь не планирует. Некоторые проезды в лужах вполне могут претендовать на звание городского бездорожья. А уличные мероприятия, например, школьные линейки к 1 сентября, из-за дождя и похолодания пришлось переносить в помещения. Или вовсе временно закрыть, как ярмарку в Невском районе.

    ПоделитьсяПоделиться

    Завтра, 2 сентября, обещают чуть более теплую погоду, но типичная петербургская осень стартовала в этом году ровно в срок.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close