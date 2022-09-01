    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 6

    3 м/с, сев

    758мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.24eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Телефоны в школах отбирать не будут

    Температура ниже нормыПодарок учителю 1-го сентябряПетербург прошел пик COVID-19Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    По следам «Орнеллы». За двое суток в Петербурге выпало больше половины нормы осадков за месяц

    1088
    обсудить

    Циклон «Орнелла» принёс в Петербург хмурое небо и непрерывные дожди. За минувшие двое суток в городе выпало до 50 мм осадков, или 57 % от месячной нормы.

    На территории Ленинградской области в отдельных районах их насчитали ещё больше. Об этом 31 августа в своём Telegram-канале сообщает синоптик Александр Колесов.

    «В Новой Ладоге — 88 мм (114 % от нормы), Винницах — 90 мм (103 % от нормы), в Сосново — 96 мм (129 % от нормы), Шлиссельбурге — 106 мм (128 % от нормы), Лодейном Поле — 76 мм (82 % от нормы)», — рассказал метеоролог.

    В ближайшие дни, по словам Колесова, характер дождей будет меняться. Осадки будут более кратковременными и не такими обильными.

    В четверг, 1 сентября, в Санкт-Петербурге температура окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close