По следам «Орнеллы». За двое суток в Петербурге выпало больше половины нормы осадков за месяц

Циклон «Орнелла» принёс в Петербург хмурое небо и непрерывные дожди. За минувшие двое суток в городе выпало до 50 мм осадков, или
На территории Ленинградской области в отдельных районах их насчитали ещё больше. Об этом 31 августа в своём Telegram-канале сообщает синоптик Александр Колесов.
«В Новой Ладоге — 88 мм (114 % от нормы), Винницах — 90 мм (
В ближайшие дни, по словам Колесова, характер дождей будет меняться. Осадки будут более кратковременными и не такими обильными.
В четверг, 1 сентября, в Санкт-Петербурге температура окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы.