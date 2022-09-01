По следам «Орнеллы». За двое суток в Петербурге выпало больше половины нормы осадков за месяц

Циклон «Орнелла» принёс в Петербург хмурое небо и непрерывные дожди. За минувшие двое суток в городе выпало до 50 мм осадков, или 57 % от месячной нормы.



На территории Ленинградской области в отдельных районах их насчитали ещё больше. Об этом 31 августа в своём Telegram-канале сообщает синоптик Александр Колесов.