«Счастье есть — его не может не быть». Каким Горбачев вошел в массовую культуру

В массовой культуре одним из примеров использования образа политика стала песня Верки Сердючки, названная его фамилией. Впрочем, композиция, состоящая только из одной фразы — «Mikhail Gorbachev, thank you very much», — популярной не стала. Не слишком известной стала и имевшая обратный посыл песня Игоря Талькова «Господин президент», ставшая для певца последней студийно-записанной композицией. Артист собирался исполнить ее на том самом концерте, перед которым был убит. По сюжету, песня представляла собой обращение народа к Борису Ельцину с просьбой отстранить Горбачева от власти.