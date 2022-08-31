«Счастье есть — его не может не быть». Каким Горбачев вошел в массовую культуру

Фото: Кадр из х/ф«На Дерибасовской хорошая погода...» Поделиться Поделиться





Немногие из глав государств могут похвастаться собственной страничкой фильмографии в популярных базах данных кино. Михаил Горбачев — из тех, кто вошел не только в историю, но и в культуру — причем не только отечественную. И не только кино.

Музыка

«Я ждал, я нашел», — говорит бывший лидер СССР в хите ди-джея Грува, безумно популярном в 1990-е. Танцевальный хит вышел в 1996-м, музыкант перемонтировал записанные фразы Михаила Горбачева и его супруги Раисы Максимовны. Именно ее голос произносит: «Счастье есть, его не может не быть». Фраза стала мемом — фактически до того, как в стране узнали само это слово.



Одна из записей с голосом Михаила Горбачева даже получила премию «Грэмми». И в ней он участвовал уже по собственной воле. Речь об участии политика в записи музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк», где, кроме него, текст читали Софи Лорен и Билл Клинтон. Симфоническое полотно для диска, признанного «Лучшим альбомом для детей в разговорном жанре», воспроизводил Российский национальный оркестр. Горбачеву досталось чтение вступлений и эпилогов (на английском языке) к оригинальному сочинению и его продолжению, написанному французским композитором Жаном-Паскалем Бейнтусом.



В массовой культуре одним из примеров использования образа политика стала песня Верки Сердючки, названная его фамилией. Впрочем, композиция, состоящая только из одной фразы — «Mikhail Gorbachev, thank you very much», — популярной не стала. Не слишком известной стала и имевшая обратный посыл песня Игоря Талькова «Господин президент», ставшая для певца последней студийно-записанной композицией. Артист собирался исполнить ее на том самом концерте, перед которым был убит. По сюжету, песня представляла собой обращение народа к Борису Ельцину с просьбой отстранить Горбачева от власти.



Пел о президенте СССР и Егор Летов — в песне «Гражданской обороны» «Товарищ Горбачев» есть строки: «Зря только дразнит меня весна — мне запрещает любить Госплан, мне запрещает любить Госстрой. Накажи их, товарищ Горбачёв! Накажи их, отец родной!»



Мультфильмы

Интересно, что Горбачев становился героем не только песен и кино, но и анимации. Например, его делали героем эпизодов таких популярных мультфильмов, как «Симпсоны» и «Гриффины». В первом Михаил Сергеевич приезжает в гости к Джорджу Бушу-старшему. Американского коллегу Горбачев-герой застает дерущимся с соседом — собственно, главным героем мультфильма, Гомером. И тот бросает Бушу вопрос: «Привел коммуняку, чтобы он помог тебе в грязной войне?»



В «Гриффинах» Горбачев и Рейган дают совместную пресс-конференцию, в ходе которой журналисты их расспрашивают о соглашениях по поводу разоружения. Однако американский президент отшучивается пошлыми каламбурами — а глава СССР посмеивается.



Изобразительное искусство

Наверное, самый известный пример появления образа Михаила Горбачева в современном искусстве — это фотографии Владислава Мамышева-Монро. Политик в интерпретации артиста предстает в образе индийской женщины с накрашенными глазами и бинди («третьим глазом») на лбу. Снимок угодил на страницы западных журналов, соперничая по популярности с «ролями» Любови Орловой и, собственно, самой Мэрилин Монро в исполнении того же художника.



Театр

Спектаклей непосредственно о Горбачеве не так много. Однако в Москве культурным событием последних лет стал спектакль «Горбачев» Театра наций, где роль самого политика играл Евгений Миронов, а его супруги Раисы Горбачевой — Чулпан Хаматова.

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Ролик Pizza Hut, в котором, действительно, снялся Михаил Горбачев в 1997 году, из наших дней смотрится чересчур серьезным по накалу страстей — но это поначалу цепляет правдивостью. Посетители кафе в Москве спорят, положительную роль он сыграл в истории страны или отрицательную. «Это из-за него у нас в экономике бардак!» — возмущается один из героев. «Да благодаря ему у нас новые возможности!» — спорит герой помладше. «Это из-за него у нас политическая нестабильность!» — настаивает герой. «Да благодаря ему у нас свобода!» — парирует его собеседник.



Еще одно рекламное появление политика — ролик австрийских железных дорог. Там политик неоднократно показывает на разные достижения техники, комментируя: «Перестройка!» А завершает, садясь в общий сидячий вагон, замечанием: «А это уже не только перестройка, но и гласность».



И одна из самых художественных съемок Михаила Горбачева — реклама Louis Vuitton. Это «дело рук» знаменитого фотографа Анни Лейбовиц, чьи выставки проходили по всему миру, и которую приглашали даже делать съемку британской королевской семьи. В случае с Горбачевым герой сидит на заднем сиденье автомобиля, рядом с ним стоит рекламируемая сумка, а за окном — Берлинская стена.

Фильмы

Изображали Горбачева в кино как в России, так и за рубежом, причем до последнего. Так шведский актер Давид Денсик сыграл политика в мини-сериале «Чернобыль». А британец Дэвид Ллойд Остин играл главу СССР в комедии «Голый пистолет» и боевике «Рокки 4». У нас же недавно вышел сериал «Нулевой пациент» о начале эпидемии СПИДа, где роль Горбачева исполнил петербургский актер Геннадий Смирнов.



О политике Горбачева рассуждали герои культовых картин, например, «Брат 2» Алексея Балабанова. В одном из эпизодов Данила Багров, сидя в машине, слушает речь водителя о том, что его Родину «сдал Горбачев американцам, чтоб тусоваться красиво».



Неоднозначное отношение к политике Горбачева внутри страны отразилось к тому, как его изображали в кадре. Например, в последнем фильме Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» президента СССР (его играет Леонид Куравлев), договаривающегося по правительственной связи с американским коллегой о деловой встрече на Гавайях, самовольно разъединяет мафиози Рабинович: тому надо срочно дозвониться в Одессу, что по «обычной связи» сделать трудно.



Единственная художественная картина, в которой Михаил Горбачев появился лично — это фильм знаменитого немецкого режиссера Вима Вендерса в «Небе над Берлином-2». По сюжету картины, на землю спускаются ангелы, которые вторгаются в жизнь людей. Один из тех, к кому незаметно приходит ангел, — лидер СССР. В кадре он, играя сам себя (камео), сидя в кабинете, смотрит бумаги и рассуждает сам с собой, зачем приходит человек в этот мир, и хорошо ли то, что ему не дано знать свою судьбу. Горбачев цитирует стихи Тютчева, а ангел, оставаясь незамеченным, кладет ему руку на плечо. «Я убежден: на крови нельзя построить надежный мир. На согласии — можно», — подытоживает Горбачев.



Конечно же, о Горбачеве снимали много документальных лент. Известны фильмы с его участием, которые снимали Алексей Лушников («Горбачев»), Леонид Парфенов («Он пришел дать нам волю») и Виталий Манский («Горбачев. Рай»).

А всего несколько лет назад с ним беседовал еще один классик мирового кино — Вернер Херцог. «Я хотел бы узнать, что следовало бы написать на вашем надгробном камне?» — спросил кинематографист политика в 2018 году. И тот ответил: «Мы старались».

