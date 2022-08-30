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    Михаила Горбачева похоронят рядом с супругой: онлайн-хроника

    Мы собираем главное о смерти экс-президента СССР, что известно к этому часу

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    1 комментарий

    В ночь на 31 августа в Москве на 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев. Известно, что перед этим он попал в спецотделение Центральной клинической больницы.

    Всё, что известно к этому часу, — сообщаем в этой трансляции.

    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Анатолий Грахов
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    Российский экономист, политический и государственный деятель Ирина Хакамада:

    — Первый президент СССР ушел из жизни. Тот, кто был первым реформатором в новейшей истории в России. Быть первым в походе за свободу — невыносимо тяжкий труд. Благодарность за попытку в любом случае.

    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Анатолий Грахов
    ПоделитьсяПоделиться

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Планируется, что ближайшим утром глава государства направит телеграмму родным и близким.

    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Анатолий Грахов
    ПоделитьсяПоделиться

    Советский и российский экономист и политик Алексей Кудрин — о смерти Михаила Горбачева:

    — Умер автор «нового мышления» и «перестройки», которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность.

    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Анатолий Грахов
    ПоделитьсяПоделиться

    Михаил Горбачев запомнился не только своими действиями на посту главы страны, которая впоследствии развалилась, но и яркими высказываниями, которые часто уходили в народ.

    Вспоминаем 7 главных цитат, благодаря которым мы запомнили Михаила Сергеевича.

    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Анатолий Грахов
    ПоделитьсяПоделиться

    Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с его супругой. Об этом сообщили в Горбачев-Фонде.

    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Анатолий Грахов
    ПоделитьсяПоделиться

    Врачи Центральной клинической больницы уточнили, что смерть Михаила Горбачева наступила в результате продолжительной болезни.

    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Анатолий Грахов
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным telegram-канала Mash, накануне смерти Михаил Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками.

    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Анатолий Грахов
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Анатолий Грахов

    Михаил Сергеевич Горбачев был первым лицом СССР с 1985 по 1991 год. К периоду его правления относятся такие знаковые для страны события, как окончание Холодной войны, «Перестройка» (масштабная попытка реформирования советской системы), распад Советского Союза и военного Варшавского блока, который 36 лет поддерживал биполярность мировой политики.

    Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР. Следующие 30 лет он активно участвовал в общественной жизни России и писал книги.

    Деятельность Михаила Горбачева на посту генсека до сих пор неоднозначно воспринимается и соотечественниками, и за рубежом. Однако в целом на Западе его фигура чаще оценивается положительно, чем на родине.

    Фото: Kremlin.ru
    Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятели
    На Новодевичьем кладбище похоронены многие известные личности, в том числе и крупные политические деятелиФото: Новодевичье кладбище
    Фото: Анатолий Грахов

    Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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