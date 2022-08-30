Михаила Горбачева похоронят рядом с супругой: онлайн-хроника

В ночь на 31 августа в Москве на 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев. Известно, что перед этим он попал в спецотделение Центральной клинической больницы.
Всё, что известно к этому часу, — сообщаем в этой трансляции.
Российский экономист, политический и государственный деятель Ирина Хакамада:
— Первый президент СССР ушел из жизни. Тот, кто был первым реформатором в новейшей истории в России. Быть первым в походе за свободу — невыносимо тяжкий труд. Благодарность за попытку в любом случае.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Планируется, что ближайшим утром глава государства направит телеграмму родным и близким.
Советский и российский экономист и политик Алексей Кудрин — о смерти Михаила Горбачева:
— Умер автор «нового мышления» и «перестройки», которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность.
Михаил Горбачев запомнился не только своими действиями на посту главы страны, которая впоследствии развалилась, но и яркими высказываниями, которые часто уходили в народ.
Вспоминаем 7 главных цитат, благодаря которым мы запомнили Михаила Сергеевича.
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с его супругой. Об этом сообщили в Горбачев-Фонде.
Врачи Центральной клинической больницы уточнили, что смерть Михаила Горбачева наступила в результате продолжительной болезни.
По данным telegram-канала Mash, накануне смерти Михаил Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками.
Михаил Сергеевич Горбачев был первым лицом СССР с 1985 по 1991 год. К периоду его правления относятся такие знаковые для страны события, как окончание Холодной войны, «Перестройка» (масштабная попытка реформирования советской системы), распад Советского Союза и военного Варшавского блока, который 36 лет поддерживал биполярность мировой политики.
Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР. Следующие 30 лет он активно участвовал в общественной жизни России и писал книги.
Деятельность Михаила Горбачева на посту генсека до сих пор неоднозначно воспринимается и соотечественниками, и за рубежом. Однако в целом на Западе его фигура чаще оценивается положительно, чем на родине.