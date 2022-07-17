Краевед расскажет о стометровом Финбане и других несбывшихся ленинградских проектах 1950-х

1950-е — период наивысшего расцвета сталинской неоклассики. Исследователь архитектуры Ариадна Маркелова расскажет, как все могло бы быть, если бы в те же годы не началось и стремительное угасание этого стиля. Слушаем в Маяковке 31 июля. Бесплатно, 12+

В 1950-е в Ленинграде появилось всего пять высоток — сравнить эти «дома с башенками» с тогдашними московскими гигантами можно, конечно, только весьма условно. Но высоток в Ленинграде могло быть гораздо больше и могли они быть куда выше. На проспекте имени Сталина (так тогда назывался Московский проспект) возле Московского парка Победы должна была появиться высотка, сопоставимая со столичными. И возле набережной Обводного канала стояла бы высотка. Своих гигантов получили бы в пятидесятые Невский район (при въезде на Ивановскую улицу) и Выборгский (тогда — Сталинский) возле Светлановской площади. По одному из проектов здание Финляндского вокзала должно было достигать 100 м в высоту.

Автор и ведущая проекта «Мечты о Ленинграде» Ариадна Маркелова расскажет о самых ярких и интересных нереализованных проектах 1950-х и подскажет, в каких источниках искать подробности.



Слушаем лекцию «Мечты о Ленинграде. Проекты 1950-х» 31 июля в библиотеке Маяковского (наб. Фонтанки, 44, Медиахолл), будет и онлайн-трансляция. Подробности на сайте Маяковки в разделе мероприятий. Начало в 18.30.



Александра Шеромова

