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    Правовые дискуссии

    6 сентября - III Правовая дискуссия «Семейное и наследственное право 2022»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает юристов и адвокатов, специализирующихся на семейном и наследственном праве, а также судей и делегатов от контрольных и надзорных органов, принять участие в дискуссии, посвященной новеллам законодательства и трендам судебной практики в этой сфере.

    Вопросы к обсуждению:

    • Брачные контракты
    • Разводы и раздел имущества
    • Завещание и другие формы структурирования наследства
    • Наследование бизнеса
    • Наследование проблемных активов

    Модератор: Павел Горошков, журналист

    Правовая дискуссия состоится 6 сентября в 12:00 по адресу: наб. р. Фонтанки, 59 литер А, Бизнес-центр «Лениздат», конференц-зал №223

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия:

    Стравинскайте Диана, +7 (981) 770–33–98, diana@fontanka.ru

    План мероприятий

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