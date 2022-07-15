6 сентября - III Правовая дискуссия «Семейное и наследственное право 2022»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает юристов и адвокатов, специализирующихся на семейном и наследственном праве, а также судей и делегатов от контрольных и надзорных органов, принять участие в дискуссии, посвященной новеллам законодательства и трендам судебной практики в этой сфере.
Вопросы к обсуждению:
- Брачные контракты
- Разводы и раздел имущества
- Завещание и другие формы структурирования наследства
- Наследование бизнеса
- Наследование проблемных активов
Модератор: Павел Горошков, журналист
Правовая дискуссия состоится 6 сентября в 12:00 по адресу: наб. р. Фонтанки, 59 литер А, Бизнес-центр «Лениздат», конференц-зал №223
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия:
Стравинскайте Диана, +7 (981) 770–33–98, diana@fontanka.ru