В Русский музей зашел стимпанк. В Мраморном дворце до конца лета показывают «три в одном»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выставка петербургского художника Виктора Григорьева, что создавал механические витрины, перед которыми до сих пор застывают взрослые и дети, планировалась в Русском музее еще при жизни автора. Не успели. Смерть Григорьева в 2019 году, потом коронавирус в мире, сложности с доставкой произведений и отсутствие спонсоров привели к тому, что летом 2022-го посетителям Мраморного дворца показывают всего несколько произведений. Они занимают половину зала в рамках выставки «Современное российское искусство — языком анимации». Но и это прорыв, говорят в музее.



Куратор этой части экспозиции, которая получила условное название «Механикус», — старший научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Ольга Алексеева, — рассказывает, что разрабатывала концепцию выставки еще с самим художником.

«Нашла я его совершенно случайно: мы с сыном, который был еще маленьким, прогуливались по улице Некрасова и увидели витрину Большого театра кукол с его слоном в стиле стимпанк, — вспоминает куратор. — Автор был не медийный, никогда не стремился к популярности, но это просто был человек-идея, он жил творчеством!»



По воспоминаниям вдовы художника, на которые ссылается куратор, Григорьев, бывало, просто стоял, курил, а потом вдруг воодушевлялся: «У меня появилась идея!» И шел населять свои фантастические миры. Несколько часов подряд из-под его «пера» выходили зарисовки, эскизы, которые потом из интересных элементов собирались буквально «на коленке» в объекты искусства (среди других произведений, над которыми он работал, — витрины магазинов «Унция»).

«Возможно, они даже были понятны только ему одному, но согласитесь, это эффектно, это завораживает, это медитативные вещи, которые рождают у нас индивидуальные ассоциации», — любуется Ольга Алексеева.



Она проходит среди замысловатых конструкций, заводит один, потом другой кинетический объект, и посетители оказываются будто великанами в оживающей волшебной аллее с очень хрупкими обитателями.

«Вот возьмем того же «Гиппокампа» (в греческой мифологии — морская лошадь с рыбьим хвостом. — Прим. ред.), — показывает куратор на движущуюся кинетическую композицию. — Общий лейтмотив стиля стимпанк — это, понятно, паровые машины, времена королевы Виктории (британскую правительницу, при которой шла стремительная индустриализация, называют «бабушкой стимпанка». — Прим. ред.). То есть мы видим элемент корабля и в то же время крылья аэроплана, морские элементы и, конечно, формы гиппокампа как мифологического персонажа — коня Посейдона».



Рядом — композиция «Мимолетная энтропия» (название-то какое!): карусель, на одном конце которой вращается рыба (еще один лейтмотив стимпанка) с парапланьим «хвостом», причем на колесиках, а на другом — что-то вроде модели молекулы с атомами-самолетиками, шахматными конями и… колокольчиком внизу.

Со слов куратора, сейчас в собрании Русского музея нет произведений кинетического искусства (выставленные работы Григорьева принадлежат семье). Но вряд ли что-то с этой выставки пойдет на закупку: музей сейчас не в тех обстоятельствах.



«То, что в залах появляется стимпанк, — это прорыв для Русского музея, я считаю, — говорит она. — Это очень новаторский для музея стиль. Здесь стимпанк не выставлялся никогда».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Причудливыми конструкциями, конечно, хочется не только любоваться, но понять их смысл, ведь они сложены из предметов, каждый из которых может быть символом в искусстве. Но Ольга Алексеева считает, что додумывать за автора не надо.

«А в чем смысл докапываться до чего-то? Вы смотрите на вещь, и она рождает у вас очень индивидуальный ассоциативный ряд, — предлагает она. — Это эффектная театральная декорация, которая и несет в себе концепт анимации. Это развлечение, игра, отсылка к детству».



«Для того мы и сделали нашу выставку, объединив предметы языком анимации, чтобы вы могли развлечь себя созерцанием объектов, связанных с разными медийными элементами, — продолжает она. — Где-то это лайтбокс Марины Алексеевой, где-то схематикус Люблинского, а где-то механические объекты Григорьева».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Слово «анимация» куратор употребляет не случайно — этим понятием в Русском музее объединили все три мини-выставки, объединенные в одну большую. Если экспозиция работ Григорьева — это «механикус», то есть еще разделы «аниматоры» и «человек-схема».

Так что, заслышав слово «анимация», не ждите мультфильмов и не спешите брать с собой детей — речь идет о языке художника и о «дыхании жизни». Здесь есть де-факто анимированные работы, видео, голограммы, но в большинстве это статичные произведения живописи и скульптуры, часто отсылающие к компьютерным интерфейсам, иконкам, пиктограммам.

Внутренне согласиться с такой «на живульку» наметанной концепцией, не получая четкого и понятного ответа о критериях, — сложно. Но и выставка — бюджетная: спонсоров, признаются в музее, не было. Посмотреть ее можно до 29 августа. 12+



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

