В Русский музей зашел стимпанк. В Мраморном дворце до конца лета показывают «три в одном»

Выставка петербургского художника Виктора Григорьева, что создавал механические витрины, перед которыми до сих пор застывают взрослые и дети, планировалась в Русском музее еще при жизни автора. Не успели. Смерть Григорьева в 2019 году, потом коронавирус в мире, сложности с доставкой произведений и отсутствие спонсоров привели к тому, что летом 2022-го посетителям Мраморного дворца показывают всего несколько произведений. Они занимают половину зала в рамках выставки «Современное российское искусство — языком анимации». Но и это прорыв, говорят в музее.
Куратор этой части экспозиции, которая получила условное название «Механикус», — старший научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Ольга Алексеева, — рассказывает, что разрабатывала концепцию выставки еще с самим художником.
«Нашла я его совершенно случайно: мы с сыном, который был еще маленьким, прогуливались по улице Некрасова и увидели витрину Большого театра кукол с его слоном в стиле стимпанк, — вспоминает куратор. — Автор был не медийный, никогда не стремился к популярности, но это просто был человек-идея, он жил творчеством!»
По воспоминаниям вдовы художника, на которые ссылается куратор, Григорьев, бывало, просто стоял, курил, а потом вдруг воодушевлялся: «У меня появилась идея!» И шел населять свои фантастические миры. Несколько часов подряд из-под его «пера» выходили зарисовки, эскизы, которые потом из интересных элементов собирались буквально «на коленке» в объекты искусства (среди других произведений, над которыми он работал, — витрины магазинов «Унция»).
«Возможно, они даже были понятны только ему одному, но согласитесь, это эффектно, это завораживает, это медитативные вещи, которые рождают у нас индивидуальные ассоциации», — любуется Ольга Алексеева.
Она проходит среди замысловатых конструкций, заводит один, потом другой кинетический объект, и посетители оказываются будто великанами в оживающей волшебной аллее с очень хрупкими обитателями.
«Вот возьмем того же «Гиппокампа» (в греческой мифологии — морская лошадь с рыбьим хвостом. — Прим. ред.), — показывает куратор на движущуюся кинетическую композицию. — Общий лейтмотив стиля стимпанк — это, понятно, паровые машины, времена королевы Виктории (британскую правительницу, при которой шла стремительная индустриализация, называют «бабушкой стимпанка». — Прим. ред.). То есть мы видим элемент корабля и в то же время крылья аэроплана, морские элементы и, конечно, формы гиппокампа как мифологического персонажа — коня Посейдона».
Рядом — композиция «Мимолетная энтропия» (название-то какое!): карусель, на одном конце которой вращается рыба (еще один лейтмотив стимпанка) с парапланьим «хвостом», причем на колесиках, а на другом — что-то вроде модели молекулы с атомами-самолетиками, шахматными конями и… колокольчиком внизу.
Со слов куратора, сейчас в собрании Русского музея нет произведений кинетического искусства (выставленные работы Григорьева принадлежат семье). Но вряд ли что-то с этой выставки пойдет на закупку: музей сейчас не в тех обстоятельствах.
«То, что в залах появляется стимпанк, — это прорыв для Русского музея, я считаю, — говорит она. — Это очень новаторский для музея стиль. Здесь стимпанк не выставлялся никогда».
Причудливыми конструкциями, конечно, хочется не только любоваться, но понять их смысл, ведь они сложены из предметов, каждый из которых может быть символом в искусстве. Но Ольга Алексеева считает, что додумывать за автора не надо.
«А в чем смысл докапываться до чего-то? Вы смотрите на вещь, и она рождает у вас очень индивидуальный ассоциативный ряд, — предлагает она. — Это эффектная театральная декорация, которая и несет в себе концепт анимации. Это развлечение, игра, отсылка к детству».
«Для того мы и сделали нашу выставку, объединив предметы языком анимации, чтобы вы могли развлечь себя созерцанием объектов, связанных с разными медийными элементами, — продолжает она. — Где-то это лайтбокс Марины Алексеевой, где-то схематикус Люблинского, а где-то механические объекты Григорьева».
Слово «анимация» куратор употребляет не случайно — этим понятием в Русском музее объединили все три мини-выставки, объединенные в одну большую. Если экспозиция работ Григорьева — это «механикус», то есть еще разделы «аниматоры» и «человек-схема».
Так что, заслышав слово «анимация», не ждите мультфильмов и не спешите брать с собой детей — речь идет о языке художника и о «дыхании жизни». Здесь есть де-факто анимированные работы, видео, голограммы, но в большинстве это статичные произведения живописи и скульптуры, часто отсылающие к компьютерным интерфейсам, иконкам, пиктограммам.
Внутренне согласиться с такой «на живульку» наметанной концепцией, не получая четкого и понятного ответа о критериях, — сложно. Но и выставка — бюджетная: спонсоров, признаются в музее, не было. Посмотреть ее можно до 29 августа. 12+
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»