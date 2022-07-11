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    Полиция проводит проверку баннера, который растянули на вираже во время дерби «Зенита» со «Спартаком»

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    Сотрудники 18 отдела полиции Петроградского района проводят проверку в рамках административного делопроизводства из-за баннера, который растянули болельщики «Зенита» на субботнем матче за Суперкубок России.

    Силовиков, по предварительной информации, смутил якобы агрессивный его посыл, направленный против введения FanID, стало известно «Фонтанке» 11 июля.

    Фото: Анатолий Медведь/Фонтанка.ру
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    Закон о введении «паспорта болельщика» Госдума приняла в декабре прошлого года. Он будет обязательным для посещения официальных спортивных соревнований.

    9 июля на «Газпром Арене» прошло дерби за Суперкубок России, в котором безоговорочная победа досталась «Зениту».

    Фото: Анатолий Медведь/Фонтанка.ру

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