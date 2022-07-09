Сеанс психотерапии для «Спартака». Как «Зенит» вновь разгромил красно-белых

«Зенит» устроил «Спартаку» очередной разгром на «Газпром Арене», попутно забрав седьмой в своей истории Суперкубок. Отдел спорта «Фонтанки» - о ярком начале нового сезона.



Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Битва за Суперкубок началась задолго до самого матча. Сначала обсуждали, где именно пройдет матч. Когда РФС принял решение в пользу «Газпром Арены» у «Спартака» началась истерика.

«Все это напоминает 1939 год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола. Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное. Если матч состоится, то я даже смотреть не буду. Всё, что происходит вокруг этого матча, — это позор для РФС в 2022-м, а не праздник футбола», — говорила Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в июне.



В какой-то момент «Спартак», кажется, всерьез думал над бойкотом матча в Петербурге. Клубные соцсети московской команды всячески намекали на такой исход. Например, москвичи публиковали отрывок из мультфильма «Миньоны», в котором миньоны голубого цвета лениво перекатывали мяч друг другу.

«Суперкубок России, 9 июля. Узнали? Согласны?» — говорилось в подписи к посту.

По словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева, со «Спартаком» изначально была договоренность по поводу проведения матча в Петербурге.



«До финала Кубка России ко мне подошли два гендиректора — «Спартака» и «Динамо». И сказали, что, независимо от того, кто победит в Кубке России, они поддержат проведение финала Суперкубка в Санкт-Петербурге при условии, что мы поддержим перенос чемпионата на одну неделю. Мы согласились, и они получили официальные заверения. Но на следующий день после победы гендир «Спартака» сказал, что отзывает предложение», — заявил Медведев.

В «Спартаке» ответили, что это не более, чем фантазии. Затем было еще несколько панчей от красно-белых в социальных сетях. «Зенит» хранил молчание, но за несколько дней в социальных сетях фанатов сине-бело-голубых появился ролик с пародией на Салихову. В ходе почти трехминутного видео актриса, играющая супруга владельца «Спартака», делилась своими переживаниями с психотерапевтом.



«Я считаю, это заговор. К ним лояльнее относятся, они всех звезд забирают», – говорит героиня. Также она рассуждает о цикличности происходящего, сравнивает популярность сторон, ругает календарь и характеризует астрологическую ситуацию.



В конце ролика психотерапевт предложил групповую терапию с участием партнера его клиентки и посоветовал не бойкотировать сеансы, ближайший из которых – 9 июля. В общем, стороны отрывались, как могли. А тут еще накануне боевой матч сыграли легенды двух клубов. «Молодежь» не должна была подкачать.



Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В стартовом составе «Зенита» вышли: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев. Бывший футболист красно-белых Зелимхан Бакаев остался в запасе.

«Спартак» ответил так: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Георгий Джикия (к), Мацей Рыбус, Наиль Умяров, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

Зрители матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» практически заполнили трибуны за несколько минут до начала встречи на «Газпром Арене». На игре отсутствовал привычный гостевой сектор. Дело в том, что билеты между фанатами двух команд распределялись поровну. Из-за этого целые сектора «Газпром Арены» окрасились к красно-белые цвета, что выглядело непривычно.



За несколько минут до стартового свистка певица МакSим, маневрируя между поливалками газона, исполнила «Знаешь ли ты». Ее активно пытались перекричать фанаты, выступивший против Fan ID. Ожидалось, что также споет «Ленинград», но в последний момент группу отменили.

На пятой минуте Вендел забежал в штрафную и сильно пробил с правого фланга. Сергеев бросился к ближней штанге, но пробить четко не получилось. На 10-й неудачная попытка Селихова вывести мяч из своей штрафной едва не обернулась голом: Кузяев пробил почти в упор. Селихов чудом среагировал.



Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Фото: Анатолий Медведь/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 29-й минуте Сергеев вывел «Зенит» вперед красивейшим ударом метров с двадцати. Селихов к такому не был готов. Почти тут же Малком в контратаке забил второй. Преимущество «Зенита» уже ни у кого не вызывало сомнений.

На старте второго тайма Вендел отправил в ворота красно-белых третий гол: сработала бразильская связка с Малкомом и Клаудиньо.

Лишь на 59 минуте «Спартак» создал первый по-настоящему опасный момент у ворот «Зенита». Одоевский сбил в штрафной Зиньковского, но судьи во главе с Владимиром Москалевым решили, что на пенальти ситуация не тянет. На 62 минуте Сергеев не смог замкнуть прострел, но итог матча был уже ясен. Болельщики «Спартака» к тому моменту уже совсем притихли. Завершил разгром гостей из столицы новичок Матео Кассьерра уже в добавленное время.

После финального свистка футболистам пришлось подождать пока выступят Розенбаум и «Би-2», прежде чем им вручили заветный Суперкубок. Добавим, что эта победа стала самой крупной в истории трофея. «Зенит» отлично входит в новый сезон.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

