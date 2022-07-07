    Пробки

    4/10

    usd62.91eur64.33
    Жилье в ФинляндииСамооборона от акулыПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Выступление «Ленинграда» на Суперкубке отменили

    6215
    9 комментариев

    В списке музыкантов, которые выступят в рамках матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», произошли неожиданные изменения.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 июля из нескольких источников, заявленный ранее «Ленинград» исключен из списка артистов мероприятия. Вместо него выступят «Би-2» и «Танцы минус».

    Причины замены не уточняются, однако напомним, что в последнее время лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записал несколько песен с критикой губернатора Александра Беглова.

    Матч за Суперкубок пройдет в Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля. В нем сыграют чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 9

    Комментарии
    9

    Новости компаний

    close
    close