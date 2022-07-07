Выступление «Ленинграда» на Суперкубке отменили

В списке музыкантов, которые выступят в рамках матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком», произошли неожиданные изменения.
Как стало известно «Фонтанке» 7 июля из нескольких источников, заявленный ранее «Ленинград» исключен из списка артистов мероприятия. Вместо него выступят «Би-2» и «Танцы минус».
Причины замены не уточняются, однако напомним, что в последнее время лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записал несколько песен с критикой губернатора Александра Беглова.
Матч за Суперкубок пройдет в Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля. В нем сыграют чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».