Кержаков с Аршавиным обыграли «Спартак» на «Петровском» и вернули болельщикам молодость

Стадион «Петровский» в пятницу, 8 июля, превратился в машину времени. Голы Кержакова и Широкова, разрезающие передачи Аршавина, подкаты Анюкова — матч легенд «Зенита» и «Спартака» заставил ностальгировать отдел спорта «Фонтанки».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ветеранские матчи редко привлекают внимание болельщиков, но не в этот раз. Без преувеличения легендарные футболисты и предстоящий матч за Суперкубок подогрели интерес к событию. На выходе из вестибюля станции «Спортивная» толпа, как в старые добрые времена, когда «Петровский» принимал домашние матчи «Зенита». Сотни болельщиков с трудом пробирались ко входу на стадион. Его, кстати, с момента последней здесь игры сине-бело-голубых обновили: сделали современную пропускную систему. Но от старых проблем это не избавило: перед турникетами образовалась давка. Люди с трудом просачивались на территорию «Петровского». Кто-то скандалил со стюардами: купленные где-то на просторах Интернета билеты оказались фальшивые. Перекупщики прямо тут без стеснения предлагали купить якобы настоящие.



Тем временем со стадиона уже доносился голос и гитара Боярского — народный артист РСФСР пел дуэтом с народным артистом России Сергеем Мигицко. Правда, все ждали, как минимум «Зеленоглазое такси», но артисты исполняли явно что-то другое и трудноразличимое на слух: акустика на «Петровском» подводила. Певица Оксана «Акула» Почепа выступила с более узнаваемым репертуаром — хотя ее «Кислотный DJ» тоже звучал местами невнятно. После своего выступления она заявила, что легенды российского футбола вызывают у нее «слезы радости и слюни женского трепета».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» вышел в следующем составе: Юрий Окрошидзе, Александр Анюков, Валерий Цветков, Алексей Игонин, Анатолий Тимощук, Константин Зырянов, Дмитрий Радченко, Андрей Кобелев, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров. Запасные: Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Денис Угаров, Евгений Тарасов. Тренеры: Анатолий Давыдов и Александр Медведев. Поговаривали, что Медведев хотел и сам сыграть, но его отговорили.

У «Спартака» в старте вышли: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Константин Головской, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Максим Бузникин. Запасные: Эдуард Мор, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов. Тренеры Олег Романцев и Георгий Ярцев.



По большей части, деление на основу и запасных было весьма условно: замены были неограниченные. От свистка до свистка доиграли единицы. Не считая вратарей, это Тимощук, Анюков, Титов и Тихонов. Некоторые более молодые экс-футболисты менялись по нескольку раз.



Изначально говорили, что преимущество будет на стороне «Зенита»: здесь и фактор домашних стен, и чуть более молодой состав. Средний возраст игроков петербуржцев был 44 года, у москвичей — 46,5.

Игра получилась, несмотря на ветеранский статус, боевой. Даже фанаты отнеслись максимально серьезно и использовали весь арсенал кричалок. Досталось и Fan ID, хотя как раз здесь это звучало все-таки немного не к месту.



«У Быстрова была мысль сыграть за обе команды по тайму в матче легенд. Может быть, до сих пор раздумывает. У меня такой мысли не было», — сказал перед игрой Широков, в послужном списке которого также числится «Спартак».

Первый удар в створ нанес «Спартак», произошло это на 6 минуте. Москвичи, несмотря на возраст, выглядели на старте активнее. Сразу стало очевидно, что игра вряд ли закончится дружбой. На 11 минуте попробовал прорваться по правому флангу Быстров, но его в подкате срубил Самедов. Владимир что-то начал высказывать товарищу, но тот лишь усмехнулся и по-отцовски потрепал Быстрова по волосам.



Первый гол забил Роман Широков на 20 минуте. На 32-й Аршавин убежал в контратаку. Увидев, что Филимонов вышел далеко вперед, Андрей попытался перебросить мяч через него, но вратарь «Спартака» сумел поймать. Чуть позже уже Быстров на фланге сцепился с Филимоновым. Тут уже голкипер что-то с претензией высказал судье, который никак не отреагировал на эпизод. Обстановка накалялась.

Под конец тайма (играли по 40 минут) сначала Тихонов, а потом Ширко били по воротам, но Окрошидзе отбил. На трибунах шутили, что, в принципе, голкипер легенд сине-бело-голубых смотрится не хуже некоторых действующих вратарей «Зенита».



На 50-й минуте сработала классическая связка «Зенита»: с передачи Аршавина забил Кержаков. Гол футболисты отметили не менее культовыми кувырками прямо, как 21 год назад. В этот момент у многих мужчин на трибунах намокли глаза.

На 56 минуте один на один с вратарем выбежал Тимощук. Но защитники «Спартака» дотянулись до него в подкате перед самой штрафной. На 69-й Баженов все-таки затолкал мяч в ворота «Зенита», но судья сразу отменил гол из-за офсайда. На 77-й спартаковцы пробили два подряд штрафных. Но Окрошидзе все отбил. Несмотря на товарищеский статус игры, фанаты высказались о судье по полной программе. Так матч и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

««Спартак» нас возил, все как раньше. Но это домашняя игра, болельщики за нас. На самом деле очень тяжело играть на всё поле. Я так играл в последний раз в «Кайрате» в 2018-м. С кем еще хочу сыграть из легенд? Я больше вообще не хочу играть», — с трудом дыша отвечал Аршавин на вопросы журналистов.

Очень близко к сердцу восприняли поражения тренеры москвичей.



«Нам было тяжело. Столько бегать мы не можем. Расстроился ли? Нет, расстроюсь, когда основной состав проиграет, а я здесь основным составом никогда не проигрывал. А сегодня шоу», — сказал Романцев после финального свистка и ушел с поля, не дождавшись символического награждения.

Другие ветераны «Спартака» жаловались, что «Зенит» выставил «автобус» — так и победил.

«Когда пять лет не играешь в футбол, можно и с «автобусом» поиграть», — оправдывался Быстров.

А уже завтра, 9 июля, на «Газпром Арене» в матче за Суперкубок сыграют действующие футболисты «Зенита» и «Спартака». И им придется сильно постараться, чтобы получилось не хуже ветеранов.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»