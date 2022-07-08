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    Аршавин и Кержаков повторили празднование гола кувырками на матче легенд на «Петровском»

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    Бывшие футболисты Андрей Аршавин и Александр Кержаков отличились во время матча легенд «Зенита» и «Спартака», который проходит 8 июля на стадионе «Петровский».

    На 50-й минуте встречи Аршавин прострелил мимо вратаря Александра Филимонова на Кержакова, и тот отправил мяч четко в ворота. Гол Аршавин и Кержаков отметили классическими кувырками друг через друга. Их мяч стал вторым в матче.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Пока легенды «Зенита» выигрывают со счетом 2:0. Первый мяч забил Роман Широков.

    Впервые Аршавин и Кержаков отметили таким образом гол в 2001 году, когда забили «Спартаку» в рамках 15-го тура чемпионата России.

    Автор: youtube.com/aiv67

    Напомним, что Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Сейчас он — заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. Кержаков завершил карьеру в 2017-м. В прошедшем сезоне он занимал должность главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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