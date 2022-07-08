Аршавин и Кержаков повторили празднование гола кувырками на матче легенд на «Петровском»

Бывшие футболисты Андрей Аршавин и Александр Кержаков отличились во время матча легенд «Зенита» и «Спартака», который проходит 8 июля на стадионе «Петровский».



На 50-й минуте встречи Аршавин прострелил мимо вратаря Александра Филимонова на Кержакова, и тот отправил мяч четко в ворота. Гол Аршавин и Кержаков отметили классическими кувырками друг через друга. Их мяч стал вторым в матче.