Аршавин и Кержаков повторили празднование гола кувырками на матче легенд на «Петровском»

Бывшие футболисты Андрей Аршавин и Александр Кержаков отличились во время матча легенд «Зенита» и «Спартака», который проходит 8 июля на стадионе «Петровский».
На 50-й минуте встречи Аршавин прострелил мимо вратаря Александра Филимонова на Кержакова, и тот отправил мяч четко в ворота. Гол Аршавин и Кержаков отметили классическими кувырками друг через друга. Их мяч стал вторым в матче.
Пока легенды «Зенита» выигрывают со счетом 2:0. Первый мяч забил Роман Широков.
Впервые Аршавин и Кержаков отметили таким образом гол в 2001 году, когда забили «Спартаку» в рамках 15-го тура чемпионата России.
Автор: youtube.com/aiv67
Напомним, что Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Сейчас он — заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. Кержаков завершил карьеру в 2017-м. В прошедшем сезоне он занимал должность главного тренера футбольного клуба «Нижний Новгород».