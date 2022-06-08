Получите - распишитесь. В компании Петербурга стали приходить письма из военкомата. Как на них отвечать

Недавние изменения в законе “О воинской обязанности и военной службе» переполошили отделы кадров российских компаний. Теперь им надо вести воинский учет своих сотрудников, передавать им повестки и быть на связи с военкоматами. «Фонтанка» изучила юридическую сторону этой новеллы.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





“Вам необходимо оповестить гражданина ****** *.*. 1997 года рождения, сотрудника вашей организации и обеспечить возможность его своевременной явки в Военный комиссариат Фрунзенского района, Южное шоссе д. 104. Одновременно сообщаю, что в соответствии…. влечет за собой возбуждение производства по делу об административном правонарушении и привлечение к ответственности с наложением штрафа руководителя организации».



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Такие письма руководители петербургский компаний начали массово получать с конца мая. По контактному номеру, указанному в письме, сотрудник военкомата подчеркивает - речь идет о явке для сверки учетных документов. Сразу забривать и отправлять в армию никого не будут. И тем более, отправлять на спецоперацию - туда едут только военнослужащие по контракту, особо подчеркнули по телефону в комиссариате. Однако такие письма, заверил клерк в комиссариате, сейчас рассылаются всем организациям, в которых, по сведениям военкомата, работают лица призывного возраста.



Руководитель компании, который получил такое письмо, рассказал «Фонтанке», что не горит желанием отправлять своего сотрудника в военкомат - у него есть медотвод от армии, терять время ценного кадра на дополнительные проверки и комиссии, директору бы не хотелось. Однако, похоже, с юридической точки зрения вручать повестку все же придется.

На интернет-форумах опытом похода в военкоматы по таким повесткам делятся и сами сотрудники предприятий. «Проверили данные, изменились или нет за 7 лет. Предложили контракт, написал отказную. Причина, нет желания, сказали свободен», - рассказывает петербуржец Роман.



«Какой-то там Виктор Евгеньевич не пришел вовремя, пришлось каким-то тёткам отдуваться за него, и они давай лениво смотреть наши повестки... Не успели мы зайти, как нам с порога тётка наспех давай предлагать контракт в какой-то фривольной манере: "Мальчики, на контракт не хотите? Кто желает?". Мы в один голос: "Никто!" Ну она пожала плечами, потом дала бумажечку, где надо было всего лишь расписаться за отказ на контракт, - рассказывает другой военнообязанный Иван. - "Отказ" звучит как-то угрожающе, да. Ничего подобного. Там просто так сформулировано: я такой то такой... отказываюсь от контракта..." И все. Там без причины. Не надо утруждать себя в объяснениях ПОЧЕМУ ты отказываешься. И всё, идешь спокойно себе домой».



Кадровики со стажем уточняют: еще при СССР предприятия сами вели воинский учет и знали все о вопросах военной обязанности своих сотрудников. По большому за последние 30 лет де-юре этот порядок вещей не отменялся. Но поскольку по закону призывники были обязаны самостоятельно вставать на воинский учет в военкоматах по месту жительства, отделы кадров коммерческих предприятий относились к этой обязанности спустя рукава, а заставлять их особо никто и не пытался.



Взглянуть по-новому на эту обязанность работодателей заставил вступивший в силу с 8 января 2022 года приказ министра обороны №700 от 22.11.2021. Он меняет форму учета военнообязанных и призывников-сотрудников (18-27 лет). Если вкратце, то теперь на каждого работающего мужчину призывного возраста при приеме на работу (и задним числом на тех, кто давно работал, но не имел таких карточек) отдел кадров должен заполнять учетную карточку по форме 10 (раньше была более простая форма Т2). Более того, информацию из этой картотеки отдел кадров должен регулярно сверять с данными в военкомате - они должны совпадать.



Это нововведение - раньше такой обязанности у кадровиков не было. Те из них, с кем удалось поговорить «Фонтанке», говорят, что в курсе новых правил и активно собирают у сотрудников данные об отношении к воинской службе (военные билеты), чтобы на случай проверки все документы были в порядке. Но по своей инициативе звонить в военкомат и добиваться сверки сведений никто не спешит.

Опрос юристов показал: законных вариантов не исполнить требования в таком письме от военкомата - нет.

«Если работника вызывают в военной комиссариат, в повесткедолжно быть указано, для чего - на медосвидетельствование или на службу. По общему правилу вручить повестку работнику под подпись надо не менее чем за три дня до даты назначенной явки и обеспечить явку в военкомат (абз. 1 - 3 п. 1 ст. 4 Закона о воинской обязанности, абз. 1 п. 7 Положения о призыве на военную службу, п. 19 Положения об альтернативной службе). Неоповещение работника/необеспечение его явки влекут административный штраф от 1 000 до 3 000 рублей, - объясняет Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business. - В отрезной части повестки расписываемся в том, что оповестили работника о вызове, и указываем дату оповещения. Эту отрезную часть высылаем в военкомат. Повестку туда может принести и сам работник - тогда указанные выше действия не нужны. Если работника вызывают в военкомат для медосвидетельствования, на заседание призывной комиссии, работодатель обязан освободить его от работы для прохождения таких мероприятий (п. 1 ст. 26 Закона о воинской обязанности, п. 1 ст. 10 Закона об альтернативной службе), на время отсутствия за работником сохраняется место работы, должность, средний заработок. В случае призыва на службу потребуется увольнение работника».



Поскольку рассылка работодателям писем с требованием обеспечить сотруднику явку в военкомат - вещь довольно старая, «Фонтанка» обратилась к практике правоприменения статьи КоАП 21.2 «Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет».

Поскольку сами штрафы назначаются не судом, а военкомом, сведений о количестве таких решений в картотеке решений судов нет. Есть только примеры обжалования таких решений, которые лишь косвенно указывают на масштаб проблемы. С 2009 года (дальше не посмотреть) на всю страну таких примеров нашлось 82 штуки. Последнее - в Якутии в 2020 году. В Петербурге - ни одного за все время.

Юристы объясняют это тем, что руководители компаний зачастую предпочитают не ввязываться в споры с военкомами, а просто оплачивать штрафы. А идет ли дальше дело (повторные штрафы и дальнейшие неприятные шаги) - никто из опрошенных «Фонтанкой» адвокатов припомнить не смог. Хотя они и говорят, что на фоне последних событий военкомы действительно могут стать более принципиальными, чем были до сих пор, и рекомендуют не рисковать.



Денис Лебедев, “Фонтанка.ру”

