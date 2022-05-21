Вам какой велосипед — блендер, кровать или часы? Самые необычные творения Игоря Баронаса

Велосипед-кровать, велосипед-блендер, велосипед — зарядка для телефона, велосипед-часы и пьяный велосипед — это лишь часть из модельного ряда велоконструктора из Петербурга. В его коллекции более 200 единиц авторских велосипедов.

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Первый велосипед Игорь Баронас усовершенствовал в тринадцать. На таких катаются дети 3–5 лет, а подросток переделал его под себя: поставил сиденье и руль повыше, ведущую звезду побольше — для скорости. И поехал на глазах изумленных прохожих. Сейчас подобным никого не удивить, а тогда это выглядело весьма эпатажно. Игорь на пару-тройку лет предвосхитил бум на веломобильное конструирование, который начался в СССР в 80-е.

21 мая в Петербурге проходит единственный в своем роде ЗСД Фонтанка Фест. Десять тысяч велосипедистов проедут 15 км по самой скоростной трассе города, закрытой на один день для автомобилей. Такое происходит только один раз в году. Вход на территорию Фестиваля и концерт — бесплатный и не требует регистрации. Все подробности — здесь.

Всего велоконструктор создал более 200 необычных моделей. Также петербуржец делает велосипеды по индивидуальным заказам для взрослых и детей, людей с инвалидностью. Большим спросом пользуются, например, тандемы, где вместе едут ребенок и родитель.



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Игорь Баронас «колдует» в мастерской без помощников. Разве что токарные работы и полимерное напыление рамы делегирует профессионалам.



В спорте высоких достижений сейчас используют инновационные материалы — например, карбон. Я предпочитаю сталь. Игорь Баронас, велоконструктор

От рождения идеи до реализации может пройти год-два. Так, например, создавался ярко-желтый велокабриолет. Мастера вдохновил суперкар Lamborghini, но удалось купить на запчасти только ржавый «жигулёнок», поэтому задумка получилась немного иной. «Сделал раму, установил колеса, привод, сиденья, прикрепил кузовные детали и покрасил в ярко-желтый цвет», — так описывает процесс создания кабриолета автор. Иногда это чудо техники можно увидеть на улицах города. С виду — ВАЗ-2105 без крыши, а на самом деле никакого мотора нет: водитель и пассажир крутят педали.

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Самым интересным мастер считает опыт создания самого высокого в мире велосипеда — 6 м 43 см. Прокатиться на нем автор решился не сразу: беспокоился — вдруг на высоте около 7 метров закружится голова? Помогли единомышленники: нашли трассу — 50 метров между деревьями, натянули страховочный трос, зафиксировали велосипед. Игорь скомандовал: «Поехали!» — и под прицелом видеокамер тронулся. Как признается петербуржец, было не страшно, но тяжеловато: руль вибрировал из-за длинного рулевого штока, колесо поворачивалось с запозданием, да и баланс держать было сложно. Но всю намеченную дистанцию экстремал проехал.

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Для Книги рекордов Гиннесса надо проехать 100 метров. Я понял, что на этом велосипеде можно ехать гораздо больше. Не стал отправлять заявку. Игорь Баронас, велоконструктор

За неделю, впрочем, Игорь тоже может сконструировать что-нибудь этакое. Например, для финала шоу «Я почти знаменит» на Первом канале он в рекордные сроки собрал велосипед-часы: двухколесный транспорт в форме циферблата курантов Петропавловского собора. Это творение стало признанием любви к Петербургу.

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Используют необычные велосипеды Баронаса в кино, театре и цирке, на шоу-программах и фестивалях. География — от Минска до Хабаровска и Якутска. Реплики старинных моделей были созданы, например, для кинокартины «Дуэлянт» (2016) и сериала «Шерлок Холмс» (2013). А еще в петербургской велокарете кучер возил по сцене Золушку в московском театре «Современник».



В Музее необычных велосипедов в Угличе есть три экспоната авторства нашего героя. Среди них велозарядка для телефона. Педали крутятся — гаджет заряжается. По такому же принципу работает и велоблендер: пока вращаешь педали, в специальной чаше готовится смузи или коктейль.

Велосипед-блендер Поделиться Поделиться





Игорь Баронас говорит, что хорошо бы и в Петербурге организовать музей необычных велосипедов.



Я даже думал об этом, но вся эта суета (искать помещения, команду) меня не привлекает. Если кто-то возьмется за это, я с удовольствием поддержу. Игорь Баронас, велоконструктор

Самым известным испытателем велосипедов петербургского велоконструктора стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Будучи в составе жюри шоу на Первом канале, он с удовольствием прокатился на 2-метровом «Желтом ангеле» и микровелосипеде. А вот Николай Цискаридзе не рискнул, отшутившись, что освоит 7-метровую модель в финале. Но не пришлось: гигантский велосипед просто не поместился в студии.

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