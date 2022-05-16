Один шаг до Гиннесса. Необычные велосипеды Игоря Баронаса
Велокабриолет, велоблендер и велокровать. Это не предметы из будущего, а действующие модели двухколесного транспорта, которые уже 45 лет создает петербуржец Игорь Баронас. Он мог бы уже попасть в книгу рекордов Гиннесса, но ему не интересны формальности. Придумывать и воплощать самые невероятные идеи в жизнь — вот где настоящий азарт.
Распечатал — и вперед. Как 3D-принтеры создают велосипеды и не только
Велосипеды и запчасти к ним уже можно сделать на 3D-принтере. В сети много примеров, когда изобретатели из разных стран таким образом воплощали инженерную задумку и создавали для себя эксклюзивную модель. Заменит ли трехмерная печать традиционное производство? Мнением делится Данар Подкопаев из «Газпром нефти». Компания основала собственную лабораторию 3D-печати в Петербурге.
ОДИН ШАГ ДО ГИННЕССА. НЕОБЫЧНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ ИГОРЯ БАРОНАСА
Первый велосипед Игорь Баронас усовершенствовал в тринадцать. На таких катаются дети 3-5 лет, а подросток переделал его под себя: поставил сидение и руль повыше, ведущую звезду побольше — для скорости. И поехал на глазах изумленных прохожих. Сейчас подобным никого не удивить, а тогда это выглядело весьма эпатажно. Игорь на пару-тройку лет предвосхитил бум на веломобильное конструирование, который начался в СССР в 80-е.
Всего велоконструктор создал более 200 необычных моделей. Также петербуржец делает велосипеды по индивидуальным заказам для взрослых и детей, людей с инвалидностью. Большим спросом пользуются, например, тандемы, где вместе едут ребенок и родитель.
Только сам: Игорь Баронас «колдует» в мастерской без помощников. Разве что токарные работы и полимерное напыление рамы делегирует профессионалам.
В спорте высоких достижений сейчас используют инновационные материалы — например, карбон, — но для массовых пользователей гораздо проще и практичнее производить двухколесный транспорт из металла. Я предпочитаю сталь.
Игорь Баронас, велоконструктор
От рождения идеи до реализации может пройти год-два. Так, например, создавался ярко-желтый велокабриолет. Мастера вдохновил суперкар Lamborghini, но удалось купить на запчасти только ржавый жигуленок, поэтому задумка получилась немного иной. «Сделал раму, установил колеса, привод, сиденья, прикрепил кузовные детали и покрасил в ярко-желтый цвет», — так описывает процесс создания кабриолета автор. Иногда это чудо техники можно увидеть на улицах города. С виду — ВАЗ-2105 без крыши, а на самом деле никакого мотора нет: водитель и пассажир крутят педали.
Самым интересным мастер считает опыт создания самого высокого в мире велосипеда — 6 м 43 см. Прокатиться на нем автор решился не сразу: беспокоился — вдруг на высоте около 7 метров закружится голова? Помогли единомышленники: нашли трассу — 50 метров между деревьями, — натянули страховочный трос, зафиксировали велосипед. Игорь скомандовал: «Поехали!» — и под прицелом видеокамер тронулся. Как признается петербуржец, было не страшно, но тяжеловато: руль вибрировал из-за длинного рулевого штока, колесо поворачивалось с запозданием, да и баланс держать было сложно. Но всю намеченную дистанцию экстремал проехал.
За неделю, впрочем, Игорь тоже может сконструировать что-нибудь этакое. Например, для финала шоу «Я почти знаменит» на Первом канале он в рекордные сроки собрал велосипед-часы: двухколесный транспорт в форме циферблата курантов Петропавловского собора. Это творение стало признанием любви к Петербургу.
Для того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, надо проехать 100 метров. Я проехал половину, понял, что на этом велосипеде можно ехать преодолеть гораздо большую дистанцию. И решил ограничиься этим, не стал отправлять заявку. Адреналина мне и так хватило.
Игорь Баронас, велоконструктор
Используют необычные велосипеды Баронаса в кино, театре и цирке, на шоу-программах и фестивалях. География — от Минска до Хабаровска и Якутска. Реплики старинных моделей были созданы, например, для кинокартины «Дуэлянт» (2016) и сериала «Шерлок Холмс» (2013). А еще в петербургской велокарете кучер возил по сцене Золушку в московском театре «Современник».
В Музее необычных велосипедов в Угличе есть три экспоната авторства нашего героя. Среди них велозарядка для телефона. Педали крутятся — гаджет заряжается. По такому же принципу работает и велоблендер: пока вращаешь педали, в специальной чаше готовится смузи или коктейль.
Конечно, было бы хорошо организовать и в Петербурге музей необычных велосипедов. Я даже думал об этом, но вся эта суета (искать помещения, команду) меня не привлекает. Если кто-то возьмется за это, я с удовольствием поддержу. Тем более, что экспонаты есть.
Игорь Баронас, велоконструктор
Самым известным испытателем велосипедов петербургского велоконструктора стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Будучи в составе жюри шоу на Первом канале, он с удовольствием прокатился на 2-метровом «Желтом ангеле» и микровелосипеде. А вот Николай Цискаридзе не рискнул, отшутившись, что освоит 7-метровую модель в финале. Но не пришлось: гигантский велосипед просто не поместился в студии.
Нерешенная задача у Баронаса одна: пересадить петербуржцев на велосипеды. Почему двухколесный транспорт используют в основном курьеры — недоумевает он. Ведь это быстрее и проще: не нужно стоять в пробке и искать парковку. А на абонементе в спортзал, наоборот, можно сэкономить: движения точно хватит!
Велосипед-кровать Велосипед-блендер Велосипед-зарядка для телефона Велосипед-паук
Наведите на подсказки и узнайте больше
Самые необычные велосипеды Игоря Баронаса
на втором «этаже» конструкции можно прилечь
крути педали и делай смузи
едешь и заряжаешь
большое переднее колесо и маленькое заднее
Велосипед-часы Пьяный велосипед Велосипед с кроссовками вместо колес
РАСПЕЧАТАЛ — И ВПЕРЕД. КАК 3D-ПРИНТЕРЫ СОЗДАЮТ ВЕЛОСИПЕДЫ И НЕ ТОЛЬКО
Рынок потребительской 3D-печати в Петербурге довольно развит: можно найти производство, чтобы изготовить какую-то редкую деталь для ремонта раритетного байка или апгрейда велосипеда.
Целиком сделать велосипед на 3D-принтере пока дорого. Поэтому трехмерная печать — не замена традиционному производству, а его дополнение. Массовые товары, такие как велосипеды, все же дешевле купить в магазине.
Не только пластик: 3D-печать металлом в нашем городе тоже развивается. Для этого используются технологии лазерной наплавки или селективного лазерного плавления. Это открывает огромные возможности. И, конечно, не только для производства велосипедов. По всему миру уже летают самолеты с напечатанными на принтерах деталями. Применяют трехмерную печать и автозаводы.
Печатать можно почти все, если есть виртуальная модель предмета, — от мебели и частей корпуса автомобиля до деталей двигателя. Можно так создавать целые дома — для этого используется строительный принтер, печатающий бетоном. Технология также активно применяется в медицине — там она может совершить настоящий прорыв в ближайшие годы.
Данар Подкопаев, руководитель направления 3D-печати в «Газпром нефти»
У Петербурга все шансы стать столицей 3D-печати, уверен эксперт. Здесь много технологических и промышленных компаний, большая транспортная инфраструктура, судовые верфи — все это заказчики, которые заинтересованы в наладить и локализовать в родном городе 3D-производство. Оно поможет сэкономить на логистике и обеспечить независимость от импорта. От заказа детали до ее печати и начала использования может пройти всего пара часов.
Лаборатория 3D-печати «Газпром нефти» находится на Новой Голландии. В ней мы создаем новые детали. Например, системы обдува двигателей, лопасти генераторов, разные шестеренки. Самый быстрый заказ мы распечатали в присутствии заказчика за час. Есть и очень сложные масштабные проекты — там принтер может работать без перерыва больше недели.
Данар Подкопаев, руководитель направления 3D-печати в «Газпром нефти»
Десятки предприятий «Газпром нефти» из разных регионов обслуживает лаборатория в Новой Голландии. Это нефтепромыслы Сибири, заводы Москвы и Омска. На ледоколах в Арктике уже больше года работают детали, напечатанные в Петербурге. «Когда расширим свой парк техники, не исключаем, что сможем выполнять заказы по 3D-печати и для других компаний», — говорит представитель корпорации.
В Петербурге и Москве есть вузы, где обучают специальности «инженер аддитивных технологий» (это и есть 3D-печать). Например, в нашем Политехе или московской Бауманке. У ряда университетов есть магистратура по направлению аддитивных технологий — туда берут с дипломом инженера, конструктора или промышленного дизайнера.
В «Газпром нефти» мы также регулярно проводим набор молодых специалистов на практику и стажировку в наших технологических центрах.
Данар Подкопаев, руководитель направления 3D-печати в «Газпром нефти»
Производители 3D-принтеров в России есть — это десятки компаний. Материалы для печати тоже российские: пластики в порошковой форме, филаменты в виде нитей или катушек. Так что технология будет развиваться бурными темпами.