От рождения идеи до реализации может пройти год-два. Так, например, создавался ярко-желтый велокабриолет. Мастера вдохновил суперкар Lamborghini, но удалось купить на запчасти только ржавый жигуленок, поэтому задумка получилась немного иной. «Сделал раму, установил колеса, привод, сиденья, прикрепил кузовные детали и покрасил в ярко-желтый цвет», — так описывает процесс создания кабриолета автор. Иногда это чудо техники можно увидеть на улицах города. С виду — ВАЗ-2105 без крыши, а на самом деле никакого мотора нет: водитель и пассажир крутят педали.



Самым интересным мастер считает опыт создания самого высокого в мире велосипеда — 6 м 43 см. Прокатиться на нем автор решился не сразу: беспокоился — вдруг на высоте около 7 метров закружится голова? Помогли единомышленники: нашли трассу — 50 метров между деревьями, — натянули страховочный трос, зафиксировали велосипед. Игорь скомандовал: «Поехали!» — и под прицелом видеокамер тронулся. Как признается петербуржец, было не страшно, но тяжеловато: руль вибрировал из-за длинного рулевого штока, колесо поворачивалось с запозданием, да и баланс держать было сложно. Но всю намеченную дистанцию экстремал проехал.