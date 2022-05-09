«Бессмертный полк» в Петербурге онлайн

«Фонтанка» ведет прямую трансляцию шествия «Бессмертный полк» в Петербурге
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09 мая 2022, 11:41Трансляция «Бессмертного полка» онлайн доступна всем регионам России
09 мая 2022, 15:55Вглядитесь в их глаза. Петербургский «Бессмертный полк» в лицах — живых и на портретах
09 мая 2022, 13:30Петербуржцы едут на «Бессмертный полк»
09 мая 2022, 12:51У Петербурга под боком уже начался «Бессмертный полк»
09 мая 2022, 17:20Как акция «Бессмертный полк» прошла по всему миру
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