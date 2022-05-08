Стоп-машина. Рынок подержанных машин после мартовского ажиотажа резко притормозил

Причина проста — покупать даже подержанные машины уже некому

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Конец февраля и март на авторынке прошел под знаком невиданного доселе дефицита новых машин. Из-за сбоя в логистике и ожидания полной остановки поставок они выросли в цене на 30–40%. Параллельно дорожали и подержанные авто. Однако сейчас выясняется, что инвестиции в их массовый выкуп салонами могут не окупиться — вернуть бы вложенное.

Совокупно вторичный рынок автомобилей в России оценивается аналитическим агентством «Автостат» в 5,95 млн штук (по другим оценкам — 5,5 млн). При средней цене в 788 тысяч (это в среднем по 2021 году и по всей стране) выходит, что там крутится почти 4,7 трлн рублей. Это один из самых денежных рынков в экономике, неудивительно, что крупный бизнес пытается закрепиться на нем и получить хотя бы часть доли.



Усилия последних лет сводились к тому, чтобы упорядочить рынок, сделать его более формализованным, обозначить, хотя бы в общих чертах, правила игры и систему ценообразования. Практически все без исключения официальные дилеры также оценили прелести торговли подержанными машинами. В отличие от новых автомобилей прибыль от их перепродажи измеряется далеко не единицами процентов. А прибавлять к цене машины разнообразные допы, продавать страховки и сигнализации они уже и так научились. Таким образом, к появляющимся у дилеров машинам в результате сделок трейд-ин стали активно добавляться и авто, выкупленные напрямую у владельцев. Торговля подержанными, далеко не всегда «профильными» для дилера марками, стала важной частью его бизнеса.

По оценкам «Автостата», уже к 2020 году на долю дилеров приходилось до 14,5% всех проданных вторично автомобилей — 797 тысяч штук. Рост к предыдущему году — 13,8%. Однако при том, что в целом рынок вырос в 2021 году на 8%, доля дилеров пошла вниз. К концу декабря они выкупили лишь 767 тысяч автомобилей, то есть едва ли 12,9% от общего количества.



«По всей видимости, стали меньше сдавать машин дилерам, — констатирует Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы «Автостата». — Скорее всего, когда возник дефицит новых машин, люди стали активнее мониторить вторичный рынок и скупать автомобили с рук».

«Думаю, что на фоне дефицита новых автомобилей и, как следствие, хорошего заработка, дилеры стали меньше внимания уделять трейд-ину, — полагает Сергей Моренков, глава холдинга «Автополе». — Выкуп и трейд-ин — совсем разные процессы, они конкурируют между собой. В 2021 году много компаний занимались выкупом, и, как следствие, клиент продавал свой автомобиль (возможно другому официальному дилеру), а не привозил дилеру, у которого покупал новый. Точно не знаю, но у нас проникновение трейд-ин сократилось, а выкуп с рынка значительно вырос».

Особенно сильно интерес к подержанным, но «свежим» машинам подогревался растущим дефицитом на рынке новых автомобилей. Весь 2021 год производители жаловались на нехватку деталей, в первую очередь полупроводников и электроники, сокращали производственные программы и вводили дополнительные каникулы на заводах. На этом фоне средняя стоимость машин пошла вверх: настало время продавца, и теперь дилер имел возможность продавать не «голые» комплектации по минимальной цене, а добавлять к ним допоборудование и устраивать чуть ли не аукционы — кто готов купить подороже, но прямо сейчас, а не ждать несколько месяцев.



На этом фоне российский рынок и встретил бурю февраля 2022 года, когда практически все западные (и японские) бренды объявили о прекращении поставок в Россию. Опасаясь, что купить новую машину «приличной» марки скоро будет невозможно, покупатели буквально взяли в осаду салоны, выгребая все запасы по любой цене.

«В первом квартале прошлого года самые востребованные модели в среднем подорожали на 8%, вне зависимости от сегмента. В текущем же году до середины марта автомобили прибавили в цене 20–30%, а во второй половине месяца достигли рекордного уровня стоимости — рост на 35–45% по сравнению с февралем 2022 года», — вспоминает Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

У разных марок — разные цифры подорожания. «Импортеры подняли цены на 40% и более. Один премиальный бренд поднял стоимость суммарно с января на 56%, — рассказывает «Фонтанке» Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «АВТОДОМ». — Изменение стоимости произошло в начале марта и в середине марта. При росте цен на 40–45% конечная стоимость для клиентов увеличилась на 60–70%».



Этот процесс — сметания из шоурумов всего, что имеет хотя бы колеса — сопровождался активной продажей гражданами и своих подержанных машин. Ситуация осложнялась и резким ростом ставок по автокредитам. Если еще в конце прошло года можно было рассчитывать на 7–9% по отдельным банковским программам, а 13–15% уже казалось высокой ставкой, то уже в феврале Центробанк именно 15% указывал как среднюю ставку по автокредиту в целом по стране https://cbr.ru/vfs/statistics/pdko/int_rat/loans_ind.xlsx. Более свежих данных регулятор пока не публиковал, но в марте меньше чем за 25% годовых получить кредит было практически нереально.

Реакция рынка последовала именно такая, как ее и следовало ждать. По данным Национального бюро кредитных историй, общее количество выданных в стране автокредитов в марте рухнуло на 77,4%. В Петербурге все было еще жестче. На весь пятимиллионный город машин в кредит было продано всего 876 штук. Минус 80,9%. Причем это вместе с кредитами на подержанные машины. На них пришлось 60%. Отдельно отмечается, что банки и сами стали менее охотно кредитовать — одобрено было всего 10% заявок.



«Традиционно автомобили с пробегом дорожают пропорционально новым, поэтому цены на авто с пробегом в первом квартале увеличились на 20–50%. Основной причиной повышения цен стал ажиотажный спрос на авто с пробегом в связи с дефицитом новых автомобилей, который длится с прошлого года», — объясняет Андрей Терлюкевич.

«На фоне роста стоимости новых автомобилей и неопределенности с поставками из-за рубежа выросла активность потребителей на рынке авто с пробегом, — подтверждает Андрей Ольховский. — К началу марта потребительская активность в этом сегменте выросла на 30%. И сейчас рынок авто с пробегом явно перегрет. По состоянию на 2 марта стоимость автомобиля с пробегом увеличилась в среднем на 13% по сравнению с первой половиной февраля».

С начала 2022 года средняя стоимость продажи подержанной машины выросла на 31,6% по VOLKSWAGEN POLO, на 30,6% по KIA RIO, на 29,4% по Hyundai SOLARIS и 25,3% по Hyundai CRETA и на 24% по FORD FOCUS, — подсчитали свои результаты специалисты в группе «Автополе». Примечательно, что вслед за пятеркой самых массовых моделей в числе самых продаваемых у компании оказались Mercedes С и E класса. Вместе с BMW в структуре продаж подержанных машин они заняли 3–4 места, уступив лишь Hyundai и KIA.



В такой ситуации дилеры и прочие специализированные компании начали массовую скупку машин у физлиц. В ожидании дальнейшего роста спроса, неопределенности с поставками новых автомобилей, колоссального падения курса рубля, подскочившей ключевой ставкой, выкупные цены в марте были неоправданно высокими, оценивают сейчас, оглядываясь назад, эксперты авторынка. «Они их покупали по рынку — сверхвыдуманному на тот момент. Очень дорого и много. Причем физлица у них тогда еще даже что-то покупали», — вспоминают бывалые ветераны авторынка Петербурга.

Но тут произошло отрезвление. Как — внезапно — выяснилось, все кто хотел, а главное, мог купить машину, сделал это в феврале-начале марта. На старых условиях. С конца марта в салоны лишь изредка заглядывают покупатели, для которых деньги уже перестали казаться особо значимой вещью. Иначе как объяснить то, что кто-то сейчас покупает за 12–13 млн рублей машины, которые еще два-три месяца назад стоили от силы пять миллионов.

Согласно апрельским подсчетам Ассоциации европейского бизнеса, продажи обрушились сразу на 63%. Причем обрушились все — и премиальные, и массовые марки. И китайские, и вообще все. По сравнению с прошлым годом, за март не было продано 93 тысячи машин, то есть рынок недосчитался примерно 200 миллиардов рублей. Выкупленные дилерами за огромные, по меркам еще начала года, деньги автомобили, стоят на переполненных складах мало кому нужные. А это значит — кассовые разрывы, необходимость «резать косты», увольнять людей, отказываться от аренды, рекламы, вообще всего.

Простаивает без дела и огромный запас купленных на пике рынка подержанных машин. Сколько именно их было куплено дилерами впрок, в надежде на рост рынка, оценить никто не берется. Но очевидно, что только в Петербурге речь идет о многих тысячах, которыми сейчас также забиты склады и открытые парковки. В их выкуп было вложено как минимум несколько миллиардов рублей, соглашаются с оценками «Фонтанки» эксперты рынка. И как их теперь продать хотя бы не в минус — большой вопрос.

«Уже к 20-м числам марта рынок подержанных машин стал насыщаться. Позже покупали уже в основном только дилеры. Физлица уже ничего особо не брали — стало уже очень дорого, а кредит было не взять. И если до этого цена выкупа была еще очень высокой, то затем поступила команда: выкупать только по цене прошлого года минус 10%. А все машины, которые оцениваются дороже 1,5 миллиона рублей, теперь проходят очень долгую и многоступенчатую процедуру согласования у руководства компаний, — рассказывает один из активных участников этого рынка. — Сейчас при рыночной стоимости в 1,2 млн больше, чем за 800–900 сдать машину дилеру уже невозможно. А за те, что стоят 4–5 миллионов, не дают больше трех».

Причина проста — покупать даже подержанные машины уже некому.

«На 90% не продаются никакие автомобили. Можно продать только при условии выставления цены прошлого года -20%, — делится эксперт. — Это первый звонок о том, что вот-вот случится полный застой. Рынок будет перенасыщен. Машины продавать будут только те, у кого безвыходная ситуация».

Официальные дилеры пока не склонны драматизировать ситуацию, хотя с общим направлением тренда все же соглашаются.

«В будущем спрос на автомобили с пробегом может сократиться. Во-первых, курс рубля несколько стабилизировался, покупатели могут приобретать автомобили в Европе и привозить их в Россию для растаможивания. На этом фоне цены на авто с пробегом на российском рынке окажутся завышенными. Во-вторых, стоимость кредитов слишком высока, чтобы можно было купить автомобиль с пробегом более широкому кругу потребителей», — говорит Андрей Ольховский.

«В марте 2022 в связи резким ростом курса валют, ограничением поставок новых авто, а также повышенным спросом со стороны покупателей, цены на авто с пробегом резко выросли. Начиная с апреля спрос стабилизировался, и цены стали возвращаться к февральским показателям», — корректно отмечают в «Автополе».

По поводу этой коррекции участники рынка — не под запись — отзываются более жестко: «Началась переоценка. Раз в 3–4 дня. Раньше на премиальную машину, стоимостью от 3 млн, маржа закладывалась в районе 1,2 млн — в этом сегменте еще есть куда двигаться. А в массовых моделях уже все подошли к закупочным ценам, хорошо, если удается сохранить наценку в 100 тысяч хотя бы. А народ по-прежнему не покупает. Люди просто не понимают, тратить им сейчас деньги или нет».

Перспективы нынешней ситуации пока кажутся довольно туманными.

«Одни дилеры снизят цены до уровня закупочных. Вторые — кто зарабатывал в феврале-марте за счет быстрой оборачиваемости — будут отдавать чуть-чуть в минус. Неся убытки, но вытаскивая деньги в оборотку. Третьи — в основном по элитным авто, у кого денег много, и они, как правило, дешевые — будут держать машины и держать марку, — рассуждают эксперты рынка. — Уже к июню цены должны пойти вниз, навстречу платежеспособному спросу. И будут снижаться до тех пор, пока люди не начнут покупать. Но для этого им надо, чтобы снова появились деньги. Случится ли это к середине лета, непонятно».

Говоря о будущем рынка подержанных авто в Петербурге, все сходятся в ожиданиях китайских марок, которые пока не отмечаются в топах продаж.

«Мы ожидаем что на рынке авто с пробегом будет значительно расти доля авто китайских производителей. Обусловлено это ростом продаж новых китайских авто, ростом их узнаваемости и доверия к ним», — говорят в «Автополе».

«В ближайшем будущем высоким спросом на автомобили с пробегом будут пользоваться китайские кроссоверы. Их успех подкреплен оригинальным дизайном, выгодной ценой, а также широким набором дополнительных опций, которыми в отличие от европейских моделей, оснащаются даже базовые версии кроссоверов из КНР. Ожидается, что на рынке РФ появятся автомобили из Китая тех брендов, которые лидируют по продажам в Поднебесной, однако еще не представлены в России в полном объеме (Changan, Wuling, Dongfeng), — рассуждает Андрей Терлюкевич. — В числе первой десятки мы видим Chery, Geely, Exeed, Haval. Очевидно, что это марки, которые в первую очередь заслуживают внимания».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

