Сажаем розы: лучшие сорта, правила ухода и способ выращивания куста из букета

Розу нужно правильно посадить, чтобы не получить дикое растение Фото: предоставлено Кристиной Хрустовой Поделиться Поделиться





Роза поистине является королевой сада. Красота, аромат, сочные цвета украсят любой участок. Но цветок достаточно прихотлив в уходе, а особенно в правильной посадке. Блогер-цветовод, химик Кристина Хрустова рассказывает, как посадить розу, выбрать лучший сорт и можно ли вырастить куст из подаренного ароматного букета. Далее от первого лица. По поводу происхождения этого цветка до сих пор идут жаркие споры. По одной из версий принято считать, что его родиной является Китай. Альтернативный вариант происхождения говорит, что роза пришла к нам из Персии. Причем Персию очень часто именуют «Гюлистан», что в переводе означает «страна розовых садов», там этот цветок очень любят.



Красивые сорта роз с фото и названиями



Самые популярные цвета — розовые, красные, белые Фото: предоставлено Кристиной Хрустовой Поделиться Поделиться





Ассортимент роз весьма разнообразен. По сортовым особенностям розы делятся на следующие группы:



1. Чайно-гибридные. Этот сорт цветет с июня до поздней осени крупными бутонами на длинных и крепких стеблях. Один из ярких представителей этого сорта — «глория дэй».

2. Флорибунда. Этот сорт отличается практически непрерывным цветением. «Флорибунда» означает «много цветов». Окрасов тоже большой спектр, наиболее популярные — «эдельвейс», «фрэзия», «монтана».

3. Грандифлора — гибрид чайно-гибридной розы и флорибунды. Очень хорош в срезке, так как имеет крупные соцветия на высоких и ровных стеблях.

Это чайно-гибридные розы Фото: предоставлено Кристиной Хрустовой Поделиться Поделиться





4. Полиантовые многоцветковые розы. Высокая морозостойкость, обильное и практически непрерывное цветение должно привлечь ваше внимание.



5. Шрабы, или современные парковые розы. Эту группу выделили совсем недавно. Все розы — кустарники, а шрабы — «кустарники кустарников». Разнообразие цветков, цветение с июня и до осени (практически все сорта имеют повторное цветение), устойчивость к болезням, высокая зимостойкость (но укрытие небольшое всё же потребуется), мощность растения (некоторые сорта достигают 2 м в размере). В эту группу также входят и почвопокровные шрабы, я рекомендую обратить внимание на эту категорию роз.



6. Миниатюрные розы. Маленькие пышные кустики (высотой до 40 см), встречаются бесшипные представители.

Как и когда посадить розу

Роза предпочитает открытые солнечные участки Фото: предоставлено Кристиной Хрустовой Поделиться Поделиться





Итак, вы определились с сортом, теперь важно знать, как и когда сажать саженцы роз. Если вы приобрели саженец розы в контейнере, то его можно высаживать в течение всего сезона. А вот саженцы с открытой корневой системой желательно высаживать либо ранней весной, либо осенью.

В южных регионах предпочитают высаживать осенью, а вот в средней полосе — весной, когда почва прогрелась до +8... +10 градусов. Осенняя посадка саженцев с открытой корневой системой опасна тем, что роза не успеет прижиться и замерзнет.



Роза предпочитает открытые солнечные участки. Что еще необходимо учитывать при посадке, чтобы раскрыть потенциал цветка полностью? «Роза — королева навоза», — так говорят опытные цветоводы. Поэтому при посадке розы обязательно в лунку вносят 1–1,5 кг компоста или перепревшего навоза. Можно добавить комплексное минеральное удобрение для цветущих растений либо конкретно для роз. Если у вас саженец с открытой корневой системой, то корни растения необходимо освободить от грунта и аккуратно расправить (можно предварительно замочить корешки в растворе стимулятора роста). Размер посадочной ямы должен быть такой, чтобы все корешки ровно и свободно разместились в ней.

Зачем заглублять розы

Так сейчас выглядят выращенные с осени черенки Фото: предоставлено Кристиной Хрустовой Поделиться Поделиться





Самая спорная тема при посадке розы — это на сколько заглублять прививку и заглублять ли ее вообще. Если не заглубить, высока вероятность образования «диких» побегов и корневой поросли. В холодных регионах есть риск остаться с подвоем в виде шиповника, так как место прививки и привой, соответственно, при зимовке могут попросту вымерзнуть. Обычно место прививки заглубляют на 5 см. На почвах, которые могут всасывать растения, тем самым заглубляя место прививки, саму прививку прикапывают на 3 см.



С контейнерными саженцами всё гораздо проще. Там кустик уже расположен на требуемом уровне, вам остается лишь выкопать соответствующую посадочную яму, внести питательные добавки и оставить уровень заглубления прививки неизменным. Вегетативное размножение роз

Если не заглубить прививку, высока вероятность образования «диких» побегов и корневой поросли Фото: предоставлено Кристиной Хрустовой Поделиться Поделиться





Оказалось, что розы отлично пускают корешки. Осенью я настригла здоровых зеленых веточек, отросших после формирующей стрижки (кустик отцвел, а затем я его состригла). Я брала черенок длиной 10–15 см, внизу над почкой — косой срез, вверху — тупой срез под почкой.



Черенок окунула в стимулятор роста и аккуратно расположила в цветочном грунте с перлитом, обязательно обжала черенок, чтобы перекрыть доступ воздуха. Сверху необходимо создать парничок. Лучше всего у меня укоренились розочки с мелкой листвой, кустовые мелкоцветковые. К настоящему моменту в моей коллекции появилось несколько кустиков, готовых к высадке в открытый грунт. Опыт размножения мне понравился, у меня есть один излюбленный кустик неприхотливой розы, и возможность его размножения меня очень обрадовала. Попробуйте и вы! Как вырастить розу из букета Да, можно вырастить розу и из букета. Есть множество видео в интернете, как это делается. Обычно выбирают на цветке место, где есть три почки. От верхней отступают 2 сантиметра, от нижней около 1,5 сантиметров. Делают срезы под разным углом. Да, цветок придется срезать. Убирают листья, кроме одного. Далее черенок укореняют либо в грунт, либо проращивают в воде.

Но это всё-таки авантюра. Во-первых, шансов успешно укоренить такой черенок очень мало. А во-вторых, букетные розы — прививочные гибриды по большей части. И вегетативно размножая такую розу, мы получаем привой без подвоя.

На вашей даче растут розы? Да Нет Просто интересен результат