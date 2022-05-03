Майские маршруты: от домика няни Пушкина до маяка-усадьбы и музея восстания машин

Майские праздники дарят петербуржцам редкую возможность попутешествовать по области и посетить удаленные музеи, до которых непросто добраться в будние дни. «Фонтанка» предлагает нестандартные майские маршруты для любителей истории и краеведения: 16 художественных и мемориальных музеев, достопримечательностей и памятных мест Петербурга и области.

Колчановский маяк-усадьба

Фото: Скриншот Алексея Ивушкина/youtube.com Поделиться Поделиться





Волховский район, село Колчаново

Пристань в Колчанове была построена в начале 19-го века и являлась одним из пунктов водного пути, соединявшего Балтику с Волгой. Из-за маловодности участка реки Сясь здесь ходили небольшие суда — «тихвинки». Маяк был построен здесь в 1840 году. После появления железной дороги судоходство в Колчанове прекратилось. В башне маяка поселились люди, а позже пристроили к нему деревянную усадьбу в стиле деревянного зодчества. Во времена СССР здесь располагался дом отдыха работников железной дороги. В Великую Отечественную в здании работал госпиталь на 400 раненых, а после войны в усадьбе-маяке расположился санаторий «Колчановский» для детей от 6 до 15 лет с хроническими заболеваниями органов дыхания.



Музей корабельных орудий



Фото: Скриншот Video Network/youtube.com Поделиться Поделиться





Шлиссельбург, ул. Жука, д. 7

Музей корабельных орудий — одна из самых популярных выставочных площадок под открытым небом в Ленинградской области. Подлинные орудия, демонтированные с военных кораблей, которые хранились на складах Министерства обороны, прошли реставрацию на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге и были установлены на площади к 60-летию Победы в 2005 году. Основные экспонаты музея — зенитные корабельные орудия Второй мировой войны.

Усадьба Рериха в Изваре



Ленинградская область, Волосовский район, деревня Извара

Семья Рерихов приобрела имение под Петербургом в 1872 году и прожила здесь 28 лет. Здесь родился и вырос будущий художник и путешественник Николай Рерих.

Музей был основан в 1970-х, в рамках празднования 100-летия мастера. Сегодня Музей-усадьба Николая Рериха — это музейный комплекс, куда входят девять усадебных строений, старинный парк с родниковыми озерами. Сохранился училищный дом в стиле модерн, в котором преподавал Рерих. Коллекция музея насчитывает более 11 000 предметов, в том числе личные вещи и документы семьи Рерихов, три его подлинные картины, произведения прикладного искусства, бытовые предметы XVIII — начала XX века, археологические находки, естественно-научные коллекции, редкие книжные издания и многое другое. Экспозиция в усадебном доме включает восемь залов, где рассказывается о жизни и творчестве Николая Рериха, его научной, просветительской и миротворческой деятельности.



Водовзводная башня инженера Инка



Фото: Скриншот Виктора Силантьева/youtube.com Поделиться Поделиться





Ленинградская область, поселок Малое Верево

Более ста лет на самой высокой точке между Орловскими ключами и Царским Селом, около поселка Верево, располагается большая водосборная башня высотой 46 метров — Башня Инка. Свое название башня получила благодаря спроектировавшему ее немецкому инженеру Отто Инце.

Заброшенная башня без крыши и окон давно утратила прикладное назначение, но до сих пор напоминает о времени сооружения первого водопровода в Царском Селе. Башня привлекает к себе особое внимание со стороны любителей старины и истории, а также фотографов, которые ищут интересные и самобытные места и объекты для снимков.

Музей восстания машин



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 5 Музей, открытый в 2014 году, посвящен искусству recycle-art — созданию скульптур из переработанных металлических изделий, старых механизмов и запчастей. В экспозиции представлены скульптуры супергероев популярных блокбастеров, комиксов, мультфильмов и книг. Есть несколько тематических залов, где скульптуры оживают с помощью световых и звуковых эффектов.



Он не похож на традиционный музей: в его залах можно бегать, громко разговаривать, фотографировать со вспышкой, а некоторые экспонаты специально созданы для того, чтобы их трогали.

Музей-усадьба Ганнибала «Суйда»



Гатчинский район, посёлок Суйда, Центральная ул., 1

Музей-усадьба «Суйда» с 1999 года располагается в старинном имении, принадлежавшем Абраму Петровичу Ганнибалу — первому военному инженеру-фортификатору, уроженцу Африканского континента, крестнику Петра I и прадеду Александра Пушкина. Именно ему посвятил главный русский поэт свой роман «Арап Петра Великого».

Уйдя в отставку, Ганнибал построил на купленной под Петербургом земле большой парк с аллеями, каналами, гротом, беседкой, солнечными часами и горбатым мостиком. Здесь он первый в России высадил картофельные поля. В усадьбе родилась будущая мать Александра Сергеевича Пушкина.

Музейная экспозиция рассказывает об истории рода Ганнибалов, представляет личные вещи владельцев имения и предметы той эпохи.

Домик няни Пушкина



Ленинградская область, деревня Кобрино, 27

Музей «Домик няни Пушкина» располагается в той самой русской бревенчатой избе, которую подарили семье Арины Родионовны господа Ганнибалы-Пушкины за ее хорошую службу в 1795 году. Здесь няня будущего поэта жила с мужем и четырьмя детьми — Егором, Надеждой, Марией и Стефаном, а после них жили несколько поколений их родственников. Экспозиция воссоздает убранство крестьянской избы конца XVIII — начала XIX века.

Музей и библиотека Ивана Ефремова

Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Ефимова, д. 35

Родительский дом знаменитого писателя-фантаста Ивана Ефремова в Вырице не сохранился. Это была простая русская изба, где жила семья торговца лесом Антипа Ефремова. После смерти писателя жители поселка дали его имя центральной библиотеке, а в 2004 году там был организован музей памяти фантаста. Часть экспонатов передала музею вдова Ивана Ефремова. Экспозиция представляет произведения и личные вещи писателя и является единственной, посвященной жизни и творчеству советского фантаста. Среди экспонатов музея есть походный сундук писателя; в нем хранятся сапоги Ефремова, компас, коллекция минералов и маршрут экспедиции 1949 года. Над потолком музейной комнаты смонтирована карта звездного неба с выделенной Туманностью Андромеды, давшей название самой известной книге Ивана Ефремова.



Приморский краеведческий музей



Приморск, Заводская ул., 5

Музей располагается внутри главной достопримечательности Приморска — кирхи Святой Марии Магдалины, острый готический шпиль которой высотой в 60 метров видно издалека. Бывшая лютеранская церковь построена в начале XX века в стиле финского национального романтизма. Наружные стены здания сложены из местных пород красноватого гранита, а кровля из гальванически обработанной жести. Выделяются огромные окна, где ранее были установлены витражи.

Музей рассказывает об истории края, знакомит с предметами быта, хозяйственной утварью и традиционной одеждой местного населения. Часть экспозиции посвящена советско-финской и Великой Отечественной войнам. Дворец великого князя Владимира Александровича



Красное Село, проспект Ленина, 114 Дворец в пригороде Петербурга был построен для великого князя Михаила Павловича, младшего брата императоров Александра I и Николая I, в 1828 году. Он, как и большинство мужчин — представителей великокняжеских семей, был военным, командиром гвардейского корпуса. Позже дворец перешел великому князю Владимиру Александровичу, младшему брату императора Александра III. Он был шефом лейб-гвардии Драгунского полка, состоял в лейб-гвардии Преображенском полку и лейб-гвардии Саперном батальоне.



Дворец строился по проекту архитектора З. Ф. Дильдина, построек которого много в Красном Селе. Двухэтажный дворец развернут главным фасадом к современному проспекту Ленина. Здание украшает колоннада, поддерживавшая террасу, которая до наших дней не сохранилась. Музей «Мосты»



Красное Село, проспект Ленина, 77

Уникальный музей отечественного мостостроения открылся в Красном Селе в 1992 году. В шести больших залах представлены сотни разнообразных миниатюрных моделей петербургских мостов. Некоторым миниатюрным моделям мостов на сегодняшний день уже около 200 лет. Экспонаты выполнены из разных материалов и хранятся под стеклянными витринами. Миниатюры в точности повторяют все детали сооружений. Также в экспозицию музея общей площадью более 500 квадратных метров вошли картины, акварели, фотографии и чертежи.

Музей советской игрушки



Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г/п Токсово, Светлая ул.

Собрание музея включает более 7000 экспонатов, среди которых куклы, машинки, солдатики, мягкая игрушка, а также мебель, книги, фотографии, предметы советского быта и многое другое. Основные фонды музея сформированы частными коллекционерами.

Постоянная экспозиция музея представляет обзорный зал «с 1917-го по 1991-й», где показана эволюция детской игрушки в России, зал «народов СССР», где представлены куклы, созданные в разных регионах СССР, от Карелии до Туркмении и от Молдавии до Сибири, а также зал «ленинградских художников» и зал «Мальчишки всегда мальчишки». Среди жемчужин музейной коллекции — кукла 1950-х годов, сохранившаяся в единственном экземпляре, «советская Барби», выпускавшаяся в 1970-х годах, наборы из героев сказок, начиная с резиновых куколок 1950-х годов и заканчивая набором пластизолевых фигур коротышек из повестей Носова производства 1980-х. Сосновоборский художественный музей современного искусства



Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Ленинградская ул., д. 56а Сосновоборский художественный музей был открыт 1 ноября 1991 года. Его собрание охватывает период со второй половины 20-го века до наших дней. Его сформировали фонды советских культурных учреждений и частных коллекций. В экспозиции представлены работы русских живописцев, среди которых Олег Яхнин, Татьяна Яблонская, Евгений Щербаков, Андрей Харшак, Владимир Ветрогонский, Рашид Доминов, Владимир Янтарев, а также произведения художников России, СНГ и современных западноевропейских мастеров изобразительного искусства. К майским праздникам музей подготовил выставку живописи и графики «Под салютом великой Победы», где представит работы околовоенной тематики.

Музей «Сарай Н. А. Емельянова»



г. Сестрорецк, ул. Емельянова, д. 3

Музей «Сарай Н. А. Емельянова» является одной из площадок СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе». Под стеклянным колпаком здесь стоит постройка, на чердаке которой летом 1917 года рабочий Сестрорецкого инструментального завода Н. А. Емельянов укрывал большевиков Ленина и Зиновьева от Временного правительства. Позже Ленин и Зиновьев под видом финских косцов были переправлены на глухой берег озера Сестрорецкий Разлив, где поселились в шалаше. Мемориальные музеи «Шалаш» и «Сарай» были созданы в 1925 году.

Тосненский историко-краеведческий музей



Тосно, пр. Ленина, д. 47а Тосненский историко-краеведческий музей был открыт в 1998 году в здании середины XIX века, которое принадлежало семье Марии Андреевны Смолиной — первой кормилицы будущего императора Николая II. Постоянная экспозиция «Дом царской кормилицы» разместилась на первом этаже здания и тематически разделена на три зоны: история промысла кормилиц в Петербургской губернии и рассказ о Марии Смолиной, быт тосненцев конца XIX — начала XX века, деловая жизнь города.

Ко Дню Победы в музее открылась выставка «Выцветшие строчки», где представлены фронтовые письма и документы тосненцев из фондов Тосненского историко-краеведческого музея: письма командира партизанского отряда С. А. Крючина, редактора газеты «Ленинское знамя» Д. Т. Кустова, политрука И. С. Боярова и других. Люди, возвращавшиеся с фронта, после фашистского плена, искали родных, потерянных за годы лихолетья, обращались к местному руководству с такими словами: «Прошу сообщить о судьбе моей семьи…»

Дом-музей Римского-Корсакова



Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 12

Музей в дворянской усадьбе, где родился Николай Римский-Корсаков, открылся к 100-летию со дня его рождения в 1944 г. Родовая усадьба Римских-Корсаковых была возведена в 1801 году дедом музыканта — Петром Воиновичем Римским-Корсаковым, уездным предводителем тихвинского дворянства. С тех самых пор дом ни разу не подвергался существенным изменениям, именно поэтому удалось сохранить оригинальные лепные карнизы, двери, печи и полы. Сын и внуки композитора передали в музей множество его личных вещей, которые бережно хранились в их семьях. Жемчужина музейной коллекции — подлинный рояль фирмы «Беккер», более 30 лет прослуживший для композитора основным рабочим инструментом. Именно на нем впервые прозвучали мелодии «Шахерезады», «Снегурочки» и «Садко».

Лодейнопольский историко-краеведческий музей

