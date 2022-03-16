Европа отказалась везти в Россию черную икру. А что, мы ее покупали?

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Новость о запрете на отправку в Россию Черной икры пришла 15 марта одновременно с сообщением о «четвертом» пакете санкций, куда вошли и духи, и дорогая косметика, и люксовые машины, и алкоголь, и трюфели. Черная икра - логично замыкала список.

Рынок черной икры - одна из самых загадочных и трудно постижимых вещей во вселенной. Его надводная часть выглядит так: около 50 тонн в год мы фасуем в России, 24,6 тонн - официально импортируем. Однако стоит копнуть хотя бы чуточку глубже, начинаются странности.



Например, даже крупные российские производители периодически в ходе проверок попадаются на странном. То не могут объяснить, откуда у них взялась икра, то выдают дешевые сорта за дорогие, то вообще используют в производстве нечто с названием «бура».

Далее - вопросы к тому самому импорту. Из Европы расклад такой: 1600 килограммов - из Италии, 660 - из Германии и 85 кг - из Франции. Так вот эксперты уверенно заявляют: в упакованном виде и с надписью Made in EU в России продается только французская икра. В пределах тех самых 85 кг. Все остальное - привозится нефасованное и раскладывается по баночкам тут, зачастую с надписью «Сделано в России». Потому что, конечно, такого бренда как «немецкая икра» - не существует.

То же самое и с доминирующей на рынке китайской икрой. Да, в Китае очень хорошо и с размахом работает индустрия аквакультуры. Однако продать китайскую икру на рынке куда сложнее, чем астраханскую. Так что многие фасовщики, что называется, идут навстречу пожеланиям клиентов, иронизируют участники рынка.



Таким образом, отмеченные в системе «Меркурий» примерно 50 тонн «отечественной» черной икры, выходит, включают в себя значительную часть импорта, уверен, глава российского Союза остероводов и владелец «Русского икорного дома» Александр Новиков. Его предприятие выпускает чуть больше 20 тонн икры в год, а весь объем внутреннего производства он оценивает в пределах 36-38 тонн. При средней оптовой цене в 35 тыс. рублей за кг, выходит 1,3 млрд рублей. Еще около 850 млн рублей - импорт.

Дальше начинаются сложности с ценами. В рознице - все совсем непонятно, загадок хватает и в опте. Те самые 35 тысяч рублей, за которые оптовики готовы брать икру в России - весьма привлекательная цена для китайских поставщиков. По оценкам Александра Новикова, качественная икра оттуда стоит примерно 240 долларов. Если переводить в рубли по средневзвешенному курсу за 2021 год, выходит 17,6 тысяч рублей. С этой цены надо заплатить пошлину (17%) и НДС (20%). Уже получается где-то в пределах 24 тысяч. То есть, прибыль - где-то по 10 тысяч рублей с килограмма. А стоит отметить, что согласно статистике ФТС, средняя таможенная стоимость икры из Китая - в прошлом году вообще была 187 долларов, то есть, импортеры зарабатывают еще больше.



Себестоимость же у российских поставщиков при средней норме прибыли в 18-20%, которую Александр Новиков указывает как нормальную для рынка, - 29-30 тысяч рублей. Возникает вопрос: зачем дистрибутору искать что-то у российского производителя, чтобы зарабатывать по 5 тысяч рублей с килограмма, если на китайском сырье можно получить вдвое-втрое больше. Отсюда же - существование вполне осязаемого объема серого импорта черной икры из Китая. До пандемии он был сопоставим с проходящими через статистику ФСТ объемами, то есть, около 20 тонн. Икра шла, в основном, через Казахстан, с которым у России особый таможенный режим. Сейчас из-за коронавируса этот канал сильно обмельчал, но по-прежнему работает.

Есть еще нюансы. Дело в том, что политика-политикой, а у бизнеса «на земле» всегда есть свои интересы. Взять куда более понятный простому человеку пример не с черной, а с красной икрой. Вместе со всей рыбной продукцией она попала под антисанкционные эмбарго еще в 2014 году. Из Европы ее возить стало нельзя. Ну и кто, как вы думаете, в прошлом году стал крупнейшим поставщиком красной икры в Россию, привезя 15 тысяч тонн из общего объема в 17 тысяч, то есть 88%? — Белоруссия. Это по данным ФТС России - вряд ли у кого-то есть основания им не доверять.



Так что нет ничего удивительного и в том, что и черная икра довольно заметными объемами (4 тонны) идет сейчас в Россию через Белоруссию и Армению (у обеих особый таможенный режим с РФ в рамках ЕВРАЗЭС). И можно предположить, что в ближайшие годы соседи сильно нарастят объемы производства на своих фермах и компенсируют просевшие объемы поставок из Германии и Италии, как это уже получилось сделать с красной икрой из Норвегии.

Возвращаясь к анализу российского рынка, стоит отметить, что совсем все печально будет у исследователя экспорта черной икры. Начнем с простого: Евросоюз не признает Россию подходящей страной для закупок черной икры. Даже самый ответственный производитель ничего не может послать ни в Германию, ни в Италию, ни во Францию, откуда в нашу страну ввозятся тонны. Так что вчерашнее решение ЕС о запрете продажи к нам икры - по-своему уравновесит положение дел, отмечает Александр Новиков.

В таможенной статистике самый большой процент экспорта и РФ отмечается в страну, помеченную кодом «NNN - НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА». В прошлом году на нее пришлось 1,8 из общих 4,9 тонн, в 2020 - 880 из 2,8 тонн. То есть, где-то треть. Однако у этой загадки есть довольно простая отгадка. Дело в том, что в статистику экспорта включаются также продажи в магазинах беспошлинной торговли в российских аэропортах. И вот это вот «NNN - НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА» - это как раз оно и есть. То есть, де-факто, это внутренние продажи.



В итоге, основные импортеры российской икры - как это ни странно, Казахстан (780 кг в 2021 году), а также Сингапур (608 кг). В Казахстан она уходит по 236 долларов (как хорошая китайская), а в Сингапур - вообще по 304 доллара за кило. При этом средняя цена в российских магазинах Tax Free - 340 долларов за килограмм (это без пошлин и НДС). В чем же выгода российских производителей продавать туда дешевле закупочных цен в России? Участники рынка делятся догадками, в верности которых они почти уверены. Дело в том, что у крупных экспортеров в том же Сингапуре есть подконтрольные компании, через которые и ведется торговля. И заметная часть прибыли оседает именно на их счетах.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

