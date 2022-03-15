ЕС запретил экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тыс. евро, люксовых духов и алкоголя

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Об этом 15 марта говорится в сообщении Евросовета.
Новые санкции предусматривают запрет на экспорт в страну автомобилей дороже 50 тыс. евро, бытовой техники стоимостью более 750 евро и целого ряда предметов роскоши. Среди них упоминаются духи, посуда, столовые приборы, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, алкоголь и другие товары дороже 300 евро за единицу. Также к ним отнесены лошади, икра и трюфели.
Кроме того, в документе прописан запрет на инвестиции в российский энергетический сектор за исключением атомной энергетики, ограничения на торговлю с Россией железом и сталью. С 15 марта запрещено предоставлять услуги в области рейтингов всем юрлицам, организациям и органам, учрежденным в России.
Под санкции попали девять юридических лиц, включая «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть», КАМАЗ, «Совкомфлот» и Ростех, а также 15 граждан. В частности, ограничения введены в отношении генерального директора Первого канала Константина Эрнста, бизнесмена Романа Абрамовича, управляющего директора и члена совета директоров группы компаний «Яндекс» Тиграна Худавердяна, главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, президента РСПП Александра Шохина, ведущего Первого канала Артема Шейнина, бизнесмена Сулеймана Керимова, владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, акционера «Альфа-Банка» Германа Хана и других.