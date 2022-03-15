ЕС запретил экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тыс. евро, люксовых духов и алкоголя

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Об этом 15 марта говорится в сообщении Евросовета.



Новые санкции предусматривают запрет на экспорт в страну автомобилей дороже 50 тыс. евро, бытовой техники стоимостью более 750 евро и целого ряда предметов роскоши. Среди них упоминаются духи, посуда, столовые приборы, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, алкоголь и другие товары дороже 300 евро за единицу. Также к ним отнесены лошади, икра и трюфели.

Кроме того, в документе прописан запрет на инвестиции в российский энергетический сектор за исключением атомной энергетики, ограничения на торговлю с Россией железом и сталью. С 15 марта запрещено предоставлять услуги в области рейтингов всем юрлицам, организациям и органам, учрежденным в России.