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Петербуржцы лишаются иммунитета к COVID-19 и на новую волну его уже может не хватить

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Темпы вакцинации в Петербурге низкие и не позволяют поддерживать сформированную иммунную прослойку, а значит и обеспечивать гарантированную защиту от новых волн COVID-19, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Вакцинируется 1,5–2 тысячи в среднем в неделю. Это, конечно, не позволяет поддерживать ту иммунную прослойку, которая нам гарантирует безопасное прохождение вероятных очередных эпидподъемов», — резюмировал Лисовец 15 марта на пресс-конференции в ТАСС.

Как писала «Фонтанка», уже к январю иммунитета к коронавирусу почти лишились около 800 тысяч вакцинированных жителей Петербурга.

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Комментарии (7)

howo
А про тех, кто вакцинировался и после этого уже пару раз опять болели написать ее хотите?
altnec
А про лекарство ни слова, проще вакцину утилизировать, это ж бюджет.
Дядя Бо
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