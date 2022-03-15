Петербуржцы лишаются иммунитета к COVID-19 и на новую волну его уже может не хватить

Темпы вакцинации в Петербурге низкие и не позволяют поддерживать сформированную иммунную прослойку, а значит и обеспечивать гарантированную защиту от новых волн COVID-19, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Вакцинируется 1,5–2 тысячи в среднем в неделю. Это, конечно, не позволяет поддерживать ту иммунную прослойку, которая нам гарантирует безопасное прохождение вероятных очередных эпидподъемов», — резюмировал Лисовец 15 марта на пресс-конференции в ТАСС.



Как писала «Фонтанка», уже к январю иммунитета к коронавирусу почти лишились около 800 тысяч вакцинированных жителей Петербурга.

