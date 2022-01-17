FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
76.04р86.86р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Иммунитета к коронавирусу почти лишились около 800 тысяч вакцинированных жителей Петербурга

35
Печать

Число привитых больше полугода назад нарастает, и у сотен тысяч людей в городе уже практически нет иммунитета к коронавирусу — им нужно ревакцинироваться, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Пул людей, которые привились больше шести месяцев назад, потихонечку начинает нарастать. Процент коллективного иммунитета начнет у нас снижаться. Цифра 3 миллиона — красивая. Но примерно 800 тысяч человек — это те люди, которые практически его не имеют. Нужно говорить, наверное, что 2,2 млн у нас есть. Поэтому нужно идти ревакцинироваться», — сказал Сарана 17 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова считает, что новый штамм «омикрон» может изменить сроки ревакцинации.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (35)

267062673
Так а замерить уровень антител у этих 800 000 не интересно теперь, для науки? Что сразу их лишать иммунитета то? Или вакцина подавляет собственный и теперь надо колоть постоянно?
Вообще кто такой это говорит без научного интереса, сразу с порога так? Более на заявления шарлатанов похоже.
Aleks68
В израиле готовятся к 4 вакцинации, то ли вакцина гуано, то ли бабла нужно поднять.
candre
Ничего, ещё раз уколимся. Лишний выходной не помешает))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний