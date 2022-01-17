Иммунитета к коронавирусу почти лишились около 800 тысяч вакцинированных жителей Петербурга

Число привитых больше полугода назад нарастает, и у сотен тысяч людей в городе уже практически нет иммунитета к коронавирусу — им нужно ревакцинироваться, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«Пул людей, которые привились больше шести месяцев назад, потихонечку начинает нарастать. Процент коллективного иммунитета начнет у нас снижаться. Цифра 3 миллиона — красивая. Но примерно 800 тысяч человек — это те люди, которые практически его не имеют. Нужно говорить, наверное, что 2,2 млн у нас есть. Поэтому нужно идти ревакцинироваться», — сказал Сарана 17 января в эфире канала «Санкт-Петербург».

