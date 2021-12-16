Голикова: «Омикрон» может заставить ревакцинироваться чаще

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова считает, что новый штамм «омикрон» может изменить сроки ревакцинации.
«Если наши наблюдения покажут, что этот срок [ревакцинации] можно и нужно продлить — мы непременно его продлим», — заявила 16 декабря Голикова на пленарном заседании Госдумы, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По ее словам, в странах, где новый штамм уже распространяется, предлагают проводить вакцинацию «как можно быстрее». В России сейчас ревакцинацию проводят через полгода после сделанной прививки.
Голикова отметила, что в случае необходимости новая вакцина будет зарегистрирована на основе чрезвычайных обстоятельств.
Ранее сообщалось, что «омикрон» выявлен в России уже у 25 человек, в том числе случаи есть и в Петербурге.