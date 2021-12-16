FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
73.85р83.24р
СРОЧНО

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Голикова: «Омикрон» может заставить ревакцинироваться чаще

7
Печать

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова считает, что новый штамм «омикрон» может изменить сроки ревакцинации.

«Если наши наблюдения покажут, что этот срок [ревакцинации] можно и нужно продлить — мы непременно его продлим», — заявила 16 декабря Голикова на пленарном заседании Госдумы, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, в странах, где новый штамм уже распространяется, предлагают проводить вакцинацию «как можно быстрее». В России сейчас ревакцинацию проводят через полгода после сделанной прививки.

Голикова отметила, что в случае необходимости новая вакцина будет зарегистрирована на основе чрезвычайных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что «омикрон» выявлен в России уже у 25 человек, в том числе случаи есть и в Петербурге.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

DEMOMON
Когда они уже нажрутся?
SERGEY111
Ну конечно складно Танюшка звонит - все идет тому что ревакцинация будет ежемесячная если не чаще , правда госпитализаций и смертей от этого к сожалению меньше не станет .
/me
Шо? Опять? Давайте уж на ежедневное переходить, чего кота за тестикулы тянуть с этими штаммами?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний