Голикова: «Омикрон» может заставить ревакцинироваться чаще

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова считает, что новый штамм «омикрон» может изменить сроки ревакцинации.



«Если наши наблюдения покажут, что этот срок [ревакцинации] можно и нужно продлить — мы непременно его продлим», — заявила 16 декабря Голикова на пленарном заседании Госдумы, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По ее словам, в странах, где новый штамм уже распространяется, предлагают проводить вакцинацию «как можно быстрее». В России сейчас ревакцинацию проводят через полгода после сделанной прививки.

