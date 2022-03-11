Миллионы квадратных метров пустоты. Как российский ретейл будет жить без иностранцев

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Владельцы крупнейших торговых комплексов с уходом европейских торговых брендов оказались в сложной ситуации. Многие из них являются «якорями», генерирующими не столько выручку владельцу ТЦ, сколько трафик. Заменить «Зару», H&M и «Икею» отечественными или турецко-китайскими брендами, конечно, можно, но это полностью сломает всю концепцию объекта, так как количество посетителей сократится в разы. Речь идет в принципе о выживании формата мегамолла. И делает вновь особо острой полемику между арендаторами и арендодателями.



Бизнес-модель крупных торговых комплексов с площадями за 100 тысяч квадратных метров и проходимостью в десятки тысяч человек в день сильно отличается от площадок районного масштаба. Как ни странно, занимающие наибольшие и наилучшие места «якоря» платят не больше (или ненамного больше), чем малоизвестные марки, торгующие на небольших площадях. Как таковых фиксированных ставок аренды за квадратный месяц у них также не было — почти всегда это процент от выручки. Причем крупный международный ретейлер платит в разы меньший процент, чем российские бренды, которые порой вынуждены отдавать торговому центру до четверти выручки.

Там, где бизнес крупнейших ТЦ можно сравнивать с куда меньшими по площади районными объектами, хорошо видна пропасть между этими форматами. То, что в торговых центрах с большим количеством посетителей аренда должна быть выше, чем там, где людей мало, — очевидная мысль. Однако разброс всё же впечатляет.

К примеру, средней руки торговый центр в районе активной жилой застройки предлагает 50-метровое помещение по ставке 1100–2100 за метр в месяц. При этом он активно расширяется — раньше треть занимал крупный спортивный комплекс, не выдержавший испытания коронавирусом. Сейчас вместо него — мебельщики, готовые обставлять квартиры в соседних новостройках. В то же время в одном из крупнейших городских ТРЦ — «Европолисе», рассказывают арендаторы, даже их предложение снимать под «киоск» 10 метров по 300 тысяч в месяц осталось неуслышанным.



При этом как раз средних и даже крупных ТЦ районного масштаба массовый исход иностранных брендов, по сути, не коснулся — у них как не было ни «Зары», ни H&M, ни «Экко», так и нет. Конечно, их фуд-корты сейчас осиротеют без звезд мировой величины, но огромных дыр именно в торговых галереях не будет.

Генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков не согласен с тем, что, по крайней мере, в его сегменте уход иностранных брендов вызовет какой-то вакуум: местные продавцы уже давно многократно превосходят ту же «Икею» по размаху торговли.

«Слушайте, в торговых центрах — «Мебель Сити», «Мебельный континент», «Кубатура» и других — площадей в сумме в разы больше, чем в «Икее». У нее 20 тысяч квадратных метров, а у «Мебель Сити» — 24 тысячи. А в «Мебельном континенте», по-моему, 50 тысяч. В «Европолисе» «Икея» собиралась занять 7 тысяч метров, а там напротив через дорогу как раз находится «Мебель Сити» — втрое больше по площади», — говорит он.

Правда, Александр Шестаков не стал обсуждать условия, на которых российские мебельщики будут готовы занимать место «Икеи», и конкретные ставки аренды: пока ведь «Икея» никуда со своих мест не ушла, и делить шкуру неубитого медведя предприниматель считает некорректным.



В департаменте исследований «Коллиерз Интернешнл» «Фонтанке» подтвердили: массово и насовсем из питерских моллов западные бренды пока не уходят. «У нас пока нет подобной информации об уходе иностранных арендаторов, так как пока информация об уходах единичная. По нашим оценкам, на иностранных арендаторов в качественных бизнес-центрах Петербурга приходится около 20 % площадей, однако большинство компаний, которые анонсировали приостановку, остаются в операционной деятельности и пока не освобождают площади», — сообщила директор департамента исследований Вероника Лежнева.

Оценить влияние ухода западных брендов с российского рынка на бизнес представители холдинга «Адамант», владеющего 22 торгово-развлекательными комплексами в Петербурге, пока не берутся: «В настоящее время дать какую-либо конкретную информацию не представляется возможным. Ситуация еще не разрешена, и изменения происходят ежечасно. В связи с этим сможем прокомментировать ситуацию не ранее чем через 2–3 недели». «Долгие годы на рынке фэшн-ретейла были дискриминационные условия аренды в торговых комплексах для российской сети. Якорные арендаторы, такие как «Зара» или H&M, заходили в торговые комплексы и просили себе льготные условия. Например, фит-аут — это компенсация отделки. То есть арендодатель должен был заплатить арендатору за ремонт, — рассказывает Андрей Павлов, президент и основатель крупнейшей российской обувной сети ZENDEN Group. — Например, «Зара» судилась с владельцем ТРЦ «Лето» в Петербурге за его отказ выплачивать деньги за ремонт. По 1200 евро с метра, иск на общую сумму 67 миллионов рублей (имеется в распоряжении «Фонтанки». — Прим. ред.). При этом за аренду они платили 5 процентов с оборота. Эта сумма в 2–3 раза, а где-то и в 5–10 раз меньше, чем платят российские арендаторы малого бизнеса. Например, компания малого бизнеса должна 2–3 депозита занести. Зачастую у топовых ТЦ были еще и валютные договоры — привязанные к курсу валюты. Представляете, если компания подписала такой договор, то у нее аренда сейчас в 2 раза выросла».



По словам Андрея Павлова, за годы подобной практики сложилась ситуация, когда якорные арендаторы забирали себе лакомые кусочки торговых площадей на лучших условиях.

«Например, в «Меге» до сих пор ожидания — 25 процентов с оборота, примерно такие же у «Галереи». У «Европолиса» — 15–20. В районных центрах разные места для разных брендов. И если мы говорим про западные «якоря», они в первую очередь встают в самых крупных торговых комплексах, в районные не идут. Например Н&М не идет в ТЦ площадью меньше 14 тысяч метров — это неточная информация, но плюс-минус. Да и не все ТЦ готовы их видеть на их условиях», — говорит он.

Как отмечает предприниматель, логично было бы ожидать, что присутствие крупных брендов в ТЦ обеспечивало большой покупательский трафик. Однако, по словам главы Zenden, это не так.

«Четыре года назад мы делали отчет по своим компаниям: сравнивали трафик в магазинах, где не было западных брендов, и магазины там, где они есть. Выручка с метра у нас была одинаковая. Единственное, в чем была разница, — аренда у нас была выше в тех комплексах, где стояли лидеры мировые», — рассказывает Андрей Павлов. Сложившуюся ситуацию он объясняет избыточной конкуренцией: когда был один магазин с «якорником» в городе, туда шёл весь город, обеспечивая трафик. Когда таких магазинов появились десятки, это размыло покупательский поток.



Уход западных брендов для торговых центров, по мнению Андрея, будет безболезненным: «Операторов заменят, и большого провала с точки зрения оплаченной аренды не будет — они платили не такие большие деньги».

Управляющий партнер компании Fort Group — одного из крупнейших в городе владельцев торговых площадей — Максим Левченко, наоборот, уверен, что заменить «Зару» или Н&М ни одному российскому бренду не под силу.

«Есть самолеты Airbus, на которых летает весь мир. Нельзя сделать компанию, как Airbus, и выпустить свои самолеты, как бы мы ни старались. На это нужно 5–10 лет и огромные инвестиции — в человеческий капитал, производственный и технологический, — объясняет он. — Проблема не в том, чтобы вещи физически сшить — их шьют и в России, и в Азии, и где угодно. Сшить не так сложно. Вопрос в том, что это — креатив. Это же мода, дизайн одежды, архитектурный дизайн. Всё время идет процесс обновления — новые находки, новые цвета, фасоны. Это невозможно просто так взять и создать. На это нужно очень много времени».



Даже если сделать отступление от покупательского интереса и посмотреть комплексно на бренд группы Inditex глазами владельца крупного молла, то и тут, по словам Левченко, представителям группы нет равных. «Ну нет таких форматов в России. Это как сравнивать Microsoft и российскую операционную систему, которая глючит и ей невозможно пользоваться», — считает Максим Левченко.

Тем более что присутствие «якорных» именитых брендов обеспечивало приток покупателей не только в отдельно взятый бутик, но и в торговый центр в целом.

«ТЦ — это хорошо собранный пазл. Без каких-то крупных составляющих этого пазла вся картина не собирается. Без крупных брендов вся система просто не будет работать. Им замену сегодня не найти. Нет таких арендаторов, которые смогут арендовать столько площадей и создать фэшн-зону нормальную в ТЦ», — уверен глава Fort Group.

Избавляться от гигантских моллов или перепрофилировать, по словам Левченко, пока рано. Да, сейчас и продавцы, и производители находятся в шоковом состоянии, разорваны логистические цепочки, но пройдет два-три месяца — и всё начнет налаживаться. Тем более что на сегодняшний день наблюдается ажиотажный спрос на японский бренд «Юникло» (закрывает точки к 21 марта. — Прим. ред.), который поддерживает привычный для ТЦ покупательский трафик. «Не спешите нас хоронить. Они никуда не уйдут, будут работать. Просто нужно время, чтобы ситуация могла успокоиться», — считает он.

Претензии российских брендов к торговым центрам насчет справедливого ценообразования Максим Левченко отвергает: «Когда кто-то станет «Зарой», тогда сможет свои условия диктовать. Все платят разные ставки за квадратный метр, и это нормально. Это не связано с тем, что кто-то русский, кто-то иностранный. Тот, кто берет 10 тысяч квадратов помещения и ведет трафик в ТЦ, платит одну арендную плату, кто-то берет 15 и платит другую сумму. Все профили в ТЦ платят разную аренду, ну они все и разные, и это надо понимать».

Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

