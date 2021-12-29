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IKEA разместит в «Европолисе» крупный формат на 7 тыс. кв. м. Angry Birds оттуда улетают

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Девелоперская компания Fort Group подписала соглашение с IKEA о размещении в ТРК «Европолис» первого в городе магазина формата Сити. Он займет место детского комплекса развлечений Angry Birds и откроется летом 2023 года.

Глава Fort Group Максим Левченко сообщил о подписании соглашения вечером 28 декабря.

«В канун Нового, 2022 года управляющая компания Fort Group и IKEA подписали договор об открытии в ТРК Europolis в Санкт-Петербурге нового магазина. Это будет первая в Петербурге IKEA так называемого формата Сити. В Москве уже работают три таких магазина, в том числе в нашем ТРК Europolis Ростокино. Питерская IKEA займет площадь более семи тысяч квадратных метров, — рассказал Максим Левченко. — Переговоры с IKEA шли почти год, еще больше понадобится, чтобы подготовить помещение к открытию магазина, которое намечено на вторую половину 2023 года».

По его словам, IKEA займет в его торговом центре место, которое с момента открытия «Европолиса» занимал тематический парк развлечений Angry Birds Park. Этот формат не выдержал испытания коронавирусом.

«Магазин расположится на третьем этаже торгового центра, где раньше находился детский парк развлечений Angry Birds, который, к сожалению, не пережил пандемию. В последние полтора года он почти не работал. То локдауны, то QR-коды... Даже стопроцентная вакцинация сотрудников не помогла», — сетует Максим Левченко.

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Комментарии (2)

odpetrograd
Полностью согласен с Тов. сервис и отношение в angry birds было средненьким, плюс ценник за обычную по сути плошадку. скажу, что и финский angry birds в Иматре не сильно радовал. Вообщем ушли и ладно, Икея явно лучше будет. Только что-то долго они разворачиваться собрались... Больше года будут перегородки свои любимые строить???
тов
Поделом angry birds. Не пандемия их сгубила, а собственное чванство и отсутствие сервиса.

Зашли один раз спросить что там да как - так наглые девицы на ресепшн сказали оплачивайте и идите смотрите, а рассказывать мы вам ничего не будем.
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