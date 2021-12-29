IKEA разместит в «Европолисе» крупный формат на 7 тыс. кв. м. Angry Birds оттуда улетают

Девелоперская компания Fort Group подписала соглашение с IKEA о размещении в ТРК «Европолис» первого в городе магазина формата Сити. Он займет место детского комплекса развлечений Angry Birds и откроется летом 2023 года.



Глава Fort Group Максим Левченко сообщил о подписании соглашения вечером 28 декабря.

«В канун Нового, 2022 года управляющая компания Fort Group и IKEA подписали договор об открытии в ТРК Europolis в Санкт-Петербурге нового магазина. Это будет первая в Петербурге IKEA так называемого формата Сити. В Москве уже работают три таких магазина, в том числе в нашем ТРК Europolis Ростокино. Питерская IKEA займет площадь более семи тысяч квадратных метров, — рассказал Максим Левченко. — Переговоры с IKEA шли почти год, еще больше понадобится, чтобы подготовить помещение к открытию магазина, которое намечено на вторую половину 2023 года».