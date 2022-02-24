«Сирано»: О смелости маленького человека

Фото: кадр из трейлера/YouTube Поделиться Поделиться







«Сирано», вообще не подходит под какие-то смелые интерпретации. С ним нельзя ничего сделать — только прочесть по ролям да подарить актерам первоклассный материал, яркие характеры, эффектные ходы. Потому пьеса и живет больше ста лет на подмостках.

Поэт, ученый, бретер, смельчак Сирано де Бержерак наделен природой множеством талантов. Но он некрасив — особенно портит внешность огромный нос. А еще он влюблен в собственную красавицу-кузину Роксану. Однако открыть свои чувства не может, потому что боится быть отвергнутым из-за уродства, да и любовь к сестре, пусть и двоюродной, не самая одобряемая обществом практика. Поэтому Сирано выбирает иной путь — он предлагает влюбленному в Роксану красавчику Кристиану свое красноречие. Сочиняет за него любовные послания, а иногда и вовсе произносит за него целые тирады. Самому же Сирано остается довольствоваться одной лишь возможностью хотя бы так, опосредованно выражать свои пылкие чувства — а также охранять любовь Кристиана и Роксаны со шпагой в руках.

Автор: Universal Pictures Russia/YouTube

Этот готовый, эффектный, вполне самостоятельный материал Ростана попал в руки Джо Райта — мастера остроумной игры с литературным текстом. Он снял самую радикальную, театральную, дерзкую «Анну Каренину» с Кирой Найтли и Джудом Лоу. Он превратил «Гордость и предубеждение» в актуальную ленту о судьбе современной женщины и о современной любви. Здесь он демонстрирует редкую оригинальность мышления и художественную смелость.

Он переписывает стихотворную пьесу Ростана в прозе, переставляет местами отдельные сцены, лишает ее стиль очевидного романтического духа. Наоборот: Сирано, Роксана и Кристиан обитают в реальном, осязаемом Париже, а не в нарядных мушкетерских декорациях. Здесь с физиономий аристократов текут рекой белила, улицы смачно завалены отходами жизнедеятельности, а театр даже через экран воняет потом, пудрой, пылью и гарью. Вместо романтического визуального стиля, Райт предлагает сладостную манеру повествования: он превращает «Сирано» в мюзикл. Монологи о любви — которых в тексте Ростана, конечно, навалом — не читают, а поют, а камера райтовского постоянного соавтора, оператора Шеймас Макгарви, обставляет эти музыкальные номера как стильные и бодрые клипы. Стихотворные обращения Сирано к врагам вовсе решены как задиристый и бойкий хип-хоп: с панчами, вскриками и всеми необходимыми элементами.

Фото: кадр из трейлера/YouTube Поделиться Поделиться







Но, конечно, самое радикальное, что проделывает Райт с пьесой Ростана, касается актеров. Уродство Сирано — не внушительный шнобель, оно куда глубже и очевиднее. Поэтому на главную роль Райт пригласил Питера Динклейджа, самого известного актера-карлика, снимавшегося в «Трех биллбордах» и «Игре престолов». Помимо того, что такое режиссерское решение вообще выглядит эффектно — Райт еще и подарил Динклейджу первоклассный материал, первую в фильмографии главную роль, позволил показать свой огромный драматический талант. Такое смелое решение потребовало не менее радикальных образов других героев — Райт и на это отважился.

«Сирано», при всей своей трогательности, населен карикатурами. Красотка Хейли Беннетт играет Роксану гротескно, не боясь быть преувеличенной, смешной, глуповатой. Ее возлюбленного Кристиана играет темнокожий Келвин Харрисон — и это только подчеркивает мезальянс, то, насколько любовники не подходят друг другу, какие они разные. Наконец, комик Бен Мендельсон в роли главного злодея, высокомерного аристократа Де Гиша включает на полную катушку весь свой клоунский талант, превращает зловещего и высокомерного негодяя в карикатуру.

Фото: кадр из трейлера/YouTube Поделиться Поделиться







На первый взгляд может показаться, что «Сирано» обречен в России на провал — понятно, что сейчас всем не до кино и уж точно не до таких изысков, как смелая версия театральной классики. Но, с другой стороны, Райт комедию Ростана не только раскрасил и осовременил. Он еще и заставил ее говорить о смелости маленького человека, о том, что он способен на многое, если наделен внутренней силой, отвагой, дерзостью. Возможно, наоборот — это ровно то, что сейчас, в темные времена может подарить надежду.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»