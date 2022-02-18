Вилкой в глаз или не выйду раз. С какого петербургского перепуга капитан ГИБДД подколол в кафе повара

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В данный момент Следственный комитет проверяет, надо ли как-то квалифицировать жест заместителя начальника отдельного батальона ГИБДД Петербурга, капитана полиции Алексея Басина. Случай, мягко говоря, нетипичный во многих отношениях. Наше издание попробует расшифровать. Начнем с того, что ньюсмейкер — не пацан, ему полтинник.

По нашим точным данным, официально все началось с того, что около часа ночи, 18 февраля, в Мариинскую больницу доставили 26-летнего мигранта по имени Сиевуш. Диагноз ему поставили не очень: проникающая рана левого глаза. А на словах молодой человек еще и пояснил, как это случилось. «Фонтанка» не смогла с ним побеседовать, мы нашли очевидцев. Ведь он работает поваром в точке сети «Вкусная шаверма», что на Кораблестроителей, 33.



Как нам, можно сказать, прокомментировали в кафе, сотрудник Басин зашел как раз под закрытие. Но так как его все знали, как постоянного клиента, то решили не отказывать и приняли заказ. Вскоре вход в помещение уже перекрыли столом, на котором стоял терминал для оплаты, специи и какие-то пластиковые приборы. А поздний гость вдруг решил отодвинуть стол (почему или зачем, мы даже не пытались выяснить).

Тогда повар Сиевуш напомнил ему, что так нельзя и даже вредно — коронавирус, «комендантский час» для общепита и так далее. В этот момент капитан взял и дернул на себя терминал оплаты. Разозлился, наверное. Повар не стал спорить, а начал мирно уносить все, что на столе стояло. Это ухудшило ситуацию. Что-то еще и мужчину начали выпроваживать. Зря они так.

В этот момент ветеран ГИБДД так уже возмутился, что схватил пластиковую вилку и вогнал её парню в переносицу. «Удар был такой силы, что один зубец вошел в переносицу, а два других погнулись, разодрав до крови лицо», — ахнули нам во «Вкусной шаверме».



Что уж тут. Тогда вызвали скорую с полицией. Коллеги увезли разбушевавшегося в 37-й отдел, а врачи в больницу, где парня госпитализировали в отделение офтальмологии. Поэтому замять и не удалось.

Сегодня утром руководство ГИБДД дало команду довести до всех своих, мол, если жрете водку, то знайте меру, да когда же это закончится … а закончили траурным — опять начальство накажут (взгляд, конечно, публицистический, но верный).

Все же только улеглось после идиотского инцидента в том же 37-м отделе полиции, когда в дежурной части два инспектора ДПС так рьяно требовали удостоверение у молодой оперативницы, что решили ее задержать чуть ли не на рабочем месте. И сломали ей руку. Но не себе же.

Если тот эпизод закончился для сотрудника ГИБДД домашним арестом, то капитану Басину может прилететь статья за увечье (тут все от суждения врачей зависит).

А повару еще вот в чем подфартило — эта была его последняя ночная смена перед отлетом на родину, на отдых.

Евгений Вышенков, Татьяна Востроилова,



«Фонтанка.ру»

