«У нее оружие!» Прямо в василеостровской полиции инспекторы ГИБДД покалечили сотрудницу уголовного розыска

Итак, два лейтенанта ДПС зацепились языками в дежурной части с молодой девушкой из сыска, умудрились предъявить ей её же табельное оружие, а потом решили брать живьём. Итог: их разоружили, но плечо вывернуто и сломана женская рука. «Фонтанка» представляет этих офицерских мужчин.

К полуночи 1 февраля в 37-м отделе полиции Василеостровского района собрались многие из руководства УМВД. А с обеда о необычайном происшествии заговорили сначала в соседних подразделениях, а теперь понеслось уже по районным управлениям Петербурга. Первая информация, которую поймала «Фонтанка», казалась галиматьей. Ну не могли же два сотрудника ГИБДД Василеостровского района свирепо, вплоть до серьезных травм, вязать свою коллегу из уголовного розыска. Да еще в дежурной части, да еще за то, что она имела при себе табельное оружие. «Фонтанка» и 47news выяснили — могли. Для начала видео.

Все началось примерно в 22:45 на служебной парковке 37-го отдела на улице Кораблестроителей. Туда по своей нужде заехал наряд ГИБДД, а когда припарковался, то оперативник того же отдела Алена Юдина сделала им замечание, мол, отодвиньтесь — места и так из-за сугробов нет. Очевидно, что-то было в ее тексте грубовато или им померещилось, или в академии МВД, которую они закончили, к ним обращались не иначе как «ваше благородие». Так или иначе, а они попросили предъявить удостоверение. Лейтенант Юдина отмахнулась от лейтенантов Александра Колесникова и Дмитрия Перенюка и зашла к себе в отдел. Но плохо вы знаете настоящих офицеров полиции.



Юдину они настигли в дежурной части. Во-первых, они усмотрели у нее кобуру с самым настоящим пистолетом. Во-вторых, предъявили ей пистолет. В-третьих, потребовали ее удостоверение в открытом виде. В-четвертых, грозили высшим руководством ГУ МВД, которое должно отреагировать на рапорт об оскорблении их чести и достоинства.



Алене Юдиной 24 года, служит шесть, ей еще не то рассказывали, поэтому она сначала переговаривалась с ними, потом к диалогу подключилась дежурная часть. Оттуда пытались вразумить, мол, что пристали, это же наша сотрудница. Но лейтенант Колесников был непреклонен. Он заявлял и заявлял, что в дежурной части находится неизвестный с оружием.

