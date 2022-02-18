Как взять кредит и не разориться: лайфхаки для малого бизнеса

— У каждого кредитного учреждения свои требования к пакету документов. Чтобы собрать и отправить его в тот или иной банк, требуется потратить несколько недель, иногда — месяцев, — говорит председатель Санкт-Петербургского регионального отделения и координатор «Деловой России» по СЗФО, депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов . — И если предприятие небольшое, то ресурсов на оформление этого пакета просто может не хватить. Есть целый рынок фирм, которые предлагают услуги по оформлению заявок, но мне кажется, что сейчас не тот период, когда надо содержать эти фирмы, а стоит задача сохранить бизнес.

Проблемы, которые возникают у компаний, обращающихся за кредитами, можно разделить на несколько частей: первая — это сбор пакета документов и скорость рассмотрения заявки, вторая — получение кредитов стартапами, не имеющими опыта работы, третья — отказы по различным причинам.

— Я не могу сказать, что хоть одна действующая программа инвестиционного кредитования является интересной, если на стартовом этапе развития бизнеса у вас просят сразу же ликвидный залог, — комментирует Дмитрий Панов . — Как мы знаем, когда оценивается залоговое имущество, то еще на старте к нему применяется дисконт 30%. А кредит дается на сумму 50% от оценки залога — в лучшем случае. В результате получается не кредит на развитие бизнеса, а какой-то ломбардный кредит. И если человек только начинает развивать свое дело, очень не хочется, чтобы просили еще и личное поручительство собственника. Хотелось бы перейти от слов к делу — и чтобы это были не эфемерные слова о развитии бизнеса, а действительно помощь в кредитовании.

— Мы упростили по возможности пакет документов, а все оформление происходит в приложении Сбербанка «Бизнес онлайн», — рассказал Василий Корх, директор управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» . — Что касается новичков, то с конца прошлого года мы запустили программу для компаний со сроком деятельности до полугода, по которой они могут получить кредит с залогом. А в этом квартале стартуем с так называемыми welcome-кредитами, когда ИП и ООО могут получить некоторую сумму на развитие бизнеса сразу при открытии счета без залога.

Дмитрий Панов рассказал, что «Деловая Россия» направила предложение в Центробанк: создать универсальную форму заявки, которую можно было бы послать в разные банки и оперативно получить ответ.

— Мы планируем выдавать беззалоговые кредиты предпринимателям, которые только начинают бизнес, и прорабатываем с правительством города механизм поддержки по образу и подобию того, что сделано в Москве и Московской области, — рассказал Василий Корх . — Не секрет, что и в каждой конкретной отрасли есть свои программы, которые позволяют снизить кредитную нагрузку на предпринимателей. И если мы посмотрим на столичный регион, то там их гораздо больше. Надеемся совместными усилиями их развивать.

— Это прорывное решение, которое позволило малым и микропредприятиям города сохранить бизнес на плаву, — подчеркнул Панов . — Более того, недавно мы выступили с инициативой, чтобы это было не 5 млн рублей на 3 года, а 15 млн рублей на 5 лет.

По его словам, реальную поддержку даже в самое сложное время оказывал петербургский Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, где можно было получить до 5 млн рублей без залога.

— В период пандемии многие допустили просрочку по действующим кредитам в силу объективных обстоятельств. Если в ограничениях банка есть пункт об отказе из-за просрочек, то в нынешней ситуации я бы предложил пойти навстречу предпринимателям и этот параметр исключить, — отметил Панов . — Вместе с этим, льготные кредиты, которые предоставлялись в качестве мер поддержки пострадавшим отраслям, необходимо исключить из ковенантов по новым займам, не учитывать их в кредитной истории.

— Помните меры поддержки, которые предоставлялись в виде кредитов? Сейчас наступило время их отдавать, а у некоторых компаний, к сожалению, не хватает ликвидности, чтобы расплатиться, — говорит он. — У кого-то ликвидность есть, но если она будет предоставлена в счет действующего кредита, то компания не сможет дальше развиваться и в принципе продолжать деятельность.

Дмитрий Панов считает, что последние два года пандемии сильно повлияли на ситуацию в малом и среднем бизнесе — и пока она не улучшается.

— Во-первых, это благонадежность — если есть претензии со стороны налоговой или других организаций к клиенту, то получить сложно, — пояснил он. — Также нередко возникают ситуации, когда в бюро кредитных историй хранится информация, не соответствующая действительности. И если клиент нам об этом говорит, то мы стараемся помочь ему восстановить реальные факты и все-таки получить кредит.

Между тем в стране до сих пор действует поставленная президентом цель по увеличению инвестиций в основной капитал компаний до 70% к 2030 году. «Мы посчитали, что при условии высокой ключевой ставки и соответственно высоких реальных ставок по кредитам это недостижимо, — подчеркнул Дмитрий Панов . — При ставке «ключевая минус 5%» шансы на достижение есть, однако это не должны быть ломбардные кредиты, поскольку предприниматели не могут взять на себя дополнительные залоговые обязательства».

Василий Корх прокомментировал, что в текущей ситуации заемщиков, у которых кредитная история без единой просрочки, практически нет. Сейчас банк пошел на то, чтобы кредитовать тех, у кого есть просрочки, но не системные.

— Если при текущей ситуации не скорректировать условия кредитования, то значительное число предпринимателей просто уйдет, а количество клиентов у банков — уменьшится, что безусловно скажется на общей экономической ситуации в стране.

Но и тут хватает сложностей: надо разбираться в механизмах, понимать, под какую программу попадает тот или иной вид бизнеса, собрать внушительный пакет документов, чтобы в итоге получилась более-менее приличная ставка. Например, сама ЛОТПП в прошлом году получила кредит по госпрограмме с условием сохранения численности сотрудников. Для этого сначала надо было попасть в соответствующие реестры, например, по социальной активности, потом — чтобы совпал ОКВЭД, затем — найти банк, у которого еще не кончились лимиты финансирования по этой программе.

— Ставки по кредитам сегодня таковы, что надо еще поискать бизнес, который может и выплачивать кредиты, и чтобы еще что-то оставалось. Сейчас все-таки не 90-е или «нулевые» года, когда норма прибыли была 30–50%, — комментирует ситуацию Игорь Муравьев, исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (ЛОТПП) . — Общаясь с предпринимателями, я вижу, что за кредитами стараются обращаться в самом крайнем случае либо, если есть возможность, используют те механизмы поддержки, которые предоставляет регион, — гарантирование обязательств, субсидирование процентов.

В соседней с Петербургом Ленинградской области проблемы примерно те же — хотя есть своя региональная специфика в силу отдаленности некоторых районов.



— Нам важно поддержать за счет бюджета предприятия с перспективой роста: промышленность и сельское хозяйство, а МСБ — это, в основном, торговля, — отметил Игорь Муравьев. — К тому же у бизнеса в Подпорожском или Волховском районе другие проблемы, в том числе кадровые. Зачастую им сложно даже доехать до отделения банка — и мы, конечно, стараемся поддержать такие проекты. Банки, хоть и со скрипом, но слышат нас, но не так быстро, как предпринимателям хотелось бы.



Он также отметил, что самим бизнесменам зачастую не хватает компетенций для принятия решений о кредитовании, поэтому очень важно вести просветительскую деятельность.



— В первые 3–4 года закрывается больше половины вновь открывшихся предприятий — и совсем без залога, без каких-либо обязательств выдавать деньги было бы неправильно, — считает Игорь Муравьев. — Я считаю, что и предприниматель должен нести определенную ответственность. А молодые люди, открывая компанию, говорят: а что, я должен заложить свою квартиру, а вдруг я разорюсь, я что, квартиру должен буду свою отдать. К сожалению, мы стимулируем иногда приход в бизнес людей, которые не всегда понимают, насколько все это серьезно.



— Надо понимать, что во взаимоотношениях предпринимателей и банков обе стороны — предприниматели, — подтверждает Илья Спирин, руководитель центра экспертизы Санкт-Петербургского отделения «Опоры России», заместитель директора Северо-Западного Бюро по защите прав предпринимателей. — И если мы облегчаем выдачу кредитов, то все эти риски ложатся на банки. А банкротство банка — это больше, чем банкротство какой-то отдельной компании.

Он подчеркнул: нельзя считать, что малый бизнес должен получать все бесплатно.



— Если какому-то предпринимателю сложно заполнить заявку, то есть кредитные предложения, которые выдаются по 1–2 документам. Но там и ставка будет выше — в нее будут включены все риски невозврата, — пояснил Илья Спирин. — То же самое и с залогами — с обеспечением кредит, безусловно, дешевле. И собственник сам должен выбрать: меньше заплатить процентов, но рисковать залогом или переложить часть рисков на банк, но сохранить залог.



— В банковских процессах сегодня главную роль играет цифровизация, поэтому все больше продуктов клиенты получают онлайн, — отметил Игорь Петров, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ. — Преимуществом онлайн-продукта является то, что кредит выдается без поручительства, залога и даже физического посещения банка. В декабре прошлого года ПСБ запустил программу «Лимит открыт», благодаря которой наши клиенты могут получить до 100 млн рублей под ставку от 11% годовых. Данный продукт действительно можно оформить за один час. Мы уверены, что это предложение будет востребовано среди малого и среднего бизнеса.

На личном опыте



Между тем, опыт кредитования у конкретных предпринимателей всегда индивидуален: вмешивается и человеческий фактор, и специфика отрасли, в которой работает бизнес, и просто обстоятельства.



Игорь Балтрук, исполнительный директор ООО «Реал-Сервис», рассказал: единственное, чем сейчас пользуется компания, — это факторинг от Сбербанка:



— Но это нас и загнало в какой-то степени в угол: наличие факторинга — неважно, используем мы его или нет в данный момент, — любой другой банк считает за кредитную нагрузку. Например, перед Новым годом нам потребовался кредит, т.к. в силу специфики бизнеса — продаем икру — мы почувствовали определенную нехватку ликвидности. Но из-за имеющегося лимита факторинга мы автоматически получали отказ, хотя в декабре оборот у нас вырос в 4,5 раза. В итоге я обратился к владельцам компаний, которые являются нашими клиентами, и взял у них кредит на 2 месяца под 5% — это 30% годовых. Нам помогли официальным кредитом от одного юридического лица другому, мы их благополучно закрыли и заплатили проценты не банку.



Он также сообщил: хотя компания умеет оформлять пакеты документов, но сроки рассмотрения очень плавают. Опять же, есть жесткие настройки скоринговых программ, которые бизнесу не помогают.



— Нашей компании 16 лет, и всякое бывало: и к нам были претензии, и мы претензии предъявляли, — рассказал он. — Например, у нас есть автомобили, оформленные на компанию, и даже неоплаченный вовремя штраф может стать препятствием для получения кредита. Бизнесу легче не стало — это 100%. Мы работали год на старых запасах, которые, по сути, съедали. Я понимаю, что банки действуют в определенных рамках, установленных Центробанком, и снижение скоринговых настроек — это вопрос именно к регулятору. И, конечно, если был бы пролоббирован вопрос по повышению планки, это позволило бы подышать и поработать подольше и поспокойнее.



Есть и предприниматели, чей опыт взаимодействия с кредитными организациями оказался совсем неудачным. И это далеко не стартапы.



— Я занимаюсь предпринимательской деятельностью с 1998 года. Cначала это были киоски по продаже мягкого мороженого, а когда его запретили — пищевое производство, — рассказал предприниматель Карен Арустамян. — И я вспоминаю, что в 2000–2008 годах 80% предпринимателей малого бизнеса обходились без кредитов, справляясь собственными средствами. Потенциал развития был огромным. Но выравнивание условий для малого, среднего и крупного бизнеса привели к тому, что многим пришлось уйти из бизнеса. Например, наша компания «Вест» после 15 лет работы закрылась, не получив поддержки в трудное время, когда начались санкции, подорожание курса валют, рост цен на сырьевую продукцию и энергоносители. Многие предприниматели смотрели на кредитование как на финансовую возможность, недооценивая все последствия, а в результате рушатся судьбы.



Основная проблема у Карена Арустамяна, по его словам, возникла с кредитом, который был оформлен на компанию его отца ООО «Райф сити» при покупке торгового комплекса в городе Всеволожск.



— Был приобретен объект за 137 млн рублей, из них 49 млн рублей — собственные средства, а остальное — кредит Сбербанка, — рассказал Карен Арустамян. — Отмечу, что эта компания занималась не только арендным бизнесом, но и строительными работами, имея госконтракт с компанией «Мосводоканал» на 52 млн рублей.



Уже на этапе получения кредита, как утверждает Арустамян, ООО «Райф сити» столкнулся с требованием со стороны сотрудников банка: так как отец не подходил по возрасту в качестве поручителя, то банком было предложено оформить поручительство самому Карену, хотя он проходил процедуру банкротства физлица, инициированную тем же банком. А когда отец скончался, и потребовалось время на то, чтобы оформлять переход по наследству на мать и все документы привести в порядок, ООО «Райф сити» обратился в банк с просьбой о согласовании платежей на меньшую сумму со сроком на 3 месяца. Спустя 12 дней после обращения банк отказал предпринимателю в реструктуризации кредита — в результате возникшей просрочки платежа было выдвинуто требование о возврате основного долга кредита в течение 5 дней. Далее последовало обращение банка в суд по банкротству.



— В то время объект уже был заполнен арендаторами и приносил в месяц 1,5 млн рублей аренды, что позволяло нам выполнять обязательства по кредиту и предотвратить банкротство компании, — продолжил Карен Арустамян. — Но несмотря на предписание суда, обязавшего конкурсного управляющего сохранить хозяйственную деятельность объекта, он был продан после расторжения договоров с арендаторами как пустующее здание с большим дисконтом за 103 млн рублей. Сейчас объект находится в собственности МО город Всеволожск.



Карен Арустамян отметил, что также в рамках банкротства физического лица тем же банком был продан и его трехэтажный дом в городе Всеволожск всего за 4,5 млн рублей, хотя стоимость аналогичных объектов составляла не менее 20 млн рублей.



— Мы ранее обратились во все службы, в органы власти и правоохранительные органы в том числе на федеральном уровне, но до сих пор не добились никаких решений в нашу пользу, — отметил он.



В настоящий момент все требования и действия Сбербанка признаны судом законными и правомерными.



Игорь Балтрук обратил внимание, что подобные процессы по-разному проходят для собственников:



— У нашей фирмы есть договор хранения с одной из логистических компаний, которая построила складской комплекс на заемные средства австрийского «Райффайзенбанка» еще 10 лет назад. К сожалению, руководство не смогло выплачивать валютный кредит и обратилось в банк с предложением о совместной продаже. Сейчас проводится независимая оценка по рынку.



Василий Корх отметил: если есть какие-то юридические вопросы, то, конечно, такие случаи должны разбираться в правоохранительных органах. При этом он подчеркнул: сейчас система одобрения кредитов построена таким образом, что ни один из сотрудников чисто технически не может влиять на решения по выдаче кредитов, а реализация имущества проводится после независимой экспертизы и независимой оценки имущества, если клиент совсем не может расплатиться с долгами.



А вообще лучше до такого не доводить и заблаговременно обратиться в банк с просьбой о реструктуризации.



— Мы за время пандемии рассмотрели 25 тысяч заявок на реструктуризацию и одобрили ее на сумму до 30 млрд рублей, — сообщил Василий Корх. — Рассмотрение такой заявки занимает от 2 до 7 дней, и мы смотрим на текущее финансовое положение клиента и идем на то, чтобы растянуть срок кредита, вывести его на индивидуальный график платежей.



— Мы советуем предпринимателям начинать взаимодействие с финансовыми организациями с момента создания бизнеса, т.к. банк — это партнёр, который в любой момент готов оказать экспертную поддержку, — подчеркнул Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ. — Если все-таки ситуация складывается так, что клиент не может самостоятельно справиться с кредитной нагрузкой, то всегда можно обратиться в банк за реструктуризацией имеющегося кредита. На основании поданной заемщиком заявки банк может изменить график платежей: сделать отсрочку по погашению процентов и основного долга в зависимости от потребности клиента.



По словам Василия Корха, случаев, когда приходится идти на банкротство компании, — не более 1%. «Залог, который мы берем, — это лишь стимул для предпринимателя выплачивать кредит. Банкам невыгодно забирать его и реализовывать непрофильные активы», — подчеркнул он, отметив, что даже на этапе банкротства можно заключить мировое соглашение и выйти на определенный график платежей, чтобы рассчитаться с банком. Если такой возможности нет, тогда необходима реализация имущества, которая проходит по федеральному закону. Иначе это — повод для разбирательства правоохранительных органов.



А как правильно?



Кредит не должен быть последним способом для спасения из последних сил выживающей компании, отмечает Дмитрий Панов.



— Решение о кредитовании должно быть взвешенным и обоснованным, и ни в коем случае нельзя давать кредиты тем предприятиям, которые не смогут в перспективе восстановить свою деятельность, — говорит он, — Кредит должен идти либо на поддержание, либо на развитие бизнеса. Я отвергаю историю о кредитовании и поддержке государством «полумертвых» компаний. В этом случае они отщипывают от бюджета часть, нужную тем предпринимателям, которые еще работают.



При этом, как подчеркнул Панов, пандемия плотно вошла в нашу жизнь — не только предприниматели должны адаптироваться к новым условиям, но и банки должны понять, что экономические условия поменялись — это касается и доходов, и требований, которые могут предъявляться к конкретному заемщику. «Банки традиционно привыкли жить на широкую ногу, но сейчас экономика этого не позволяет», — резюмировал Панов.



— Нужно взвешивать риски и образовывать предпринимателей, чтобы они также просчитывали свои риски, — комментирует Игорь Балтрук. — Сейчас сложное время, и банки тоже балансируют на определенной грани, чтобы и выдавать кредиты, и грамотно оценивать заемщиков, чтобы не выдавать «похоронных» кредитов.



При этом Игорь Балтрук признает, что в текущей ситуации без привлечения сторонних кредитных средств рост бизнеса будет значительно медленнее.



В свою очередь Александр Хайкинсон отметил, что доля предпринимателей, готовых инвестировать в бизнес и уверенных в успехе, сегодня достаточно высока. Так, он привел данные последнего исследования индекса деловой активности малого и среднего бизнеса (RSBI) с региональным срезом, которое банк ежемесячно проводит совместно с «Опорой России».



— В целом индекс настроений малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге находится в зоне роста, он составил 52,5 базисных пункта — при том, что в начале 2021 года составлял всего 49,5 б.п., — резюмирует эксперт ПСБ. — Основным драйвером роста индекса стала доступность финансирования, она составила более 58 базисных пунктов, и вложения в инвестиции — они тоже составили более 58 б.п. Следует отметить, что по Санкт-Петербургу это значение выше 60 пунктов, то есть петербургские предприниматели оценивают возможность получения кредитов и вложения в инвестиции даже лучше, чем по стране.



— Необходимо все просчитывать, закладывать возможные риски в модель, подстраивать предложения, которые есть на рынке, под нее, — соглашается Илья Спирин, — Дача денег в долг — это тоже бизнес. И, как мы видели на примере выше, если банковская система не может предложить бизнесу кредиты — предложат другие. Механизмы работают, и вода дырочку найдет. И, конечно, как юрист могу порекомендовать не экономить на юристах.



— Сложившаяся система, когда бизнес вынужден загружать себя кредитами, не совсем правильная, — комментирует Карен Арустамян. — У нас в стране последние 20 лет нет постоянства, стабильности, чтобы предприниматель мог на 3–5 лет вперед все распланировать, все рассчитать. И в итоге он остается со своими проблемами один на один, даже после 15 лет стабильного существования как отечественный производитель.



Он отметил, что про поддержку предпринимательства много говорят, но делается не так уж много:



— Как-то раз у нас была задержка в 10 дней по зарплате, приходят ко мне сотрудники и говорят: как же так, ведь по телевизору говорят, что вам поддержку миллиардами оказывают. А сколько историй про правоохранительные органы и исполнительные власти, которые на местах «питались» с предпринимателей? При этом они же самих предпринимателей постоянно называют барыгами, мошенниками, ворами и обманщиками. Нужно менять приоритеты, формировать имидж малого бизнеса: он же рискует всем — и собой и своим имуществом, — создает миллионы рабочих мест. Сейчас же он не защищен ни от крупного бизнеса, ни от власти, ни от силовых структур. Куда нам обращаться, в ООН?



— Я в бизнесе с 1992 года и согласен с тем, что кредиты надо брать, когда ты уверен в своем росте, чтобы этот рост ускорить, — отметил Игорь Муравьев. — Не надо брать их, чтобы отсрочить кончину. Но зачастую бизнес этого не понимает. Как не понимает и того, что для получения кредитов бизнес должен быть абсолютно прозрачен. Если мы видим, что средняя зарплата по компании — 15 тыс. рублей, значит, идет работа по серой схеме. Работаешь в серой зоне — не обращайся в банк. Если идешь в кредитное учреждение, то должен быть открыт для любого аудита, работать полностью по-белому. Ну и, конечно, нужны хорошие юристы — без этого даже при выполнении всех пунктов могут возникнуть разные варианты.



— Сегодня банк уже перестал быть только кредитной организацией, — подчеркивает Василий Корх. — Мы стараемся объяснять, что нужно сделать, чтобы получить кредит, или объяснить, почему не можем ему этот кредит дать. Мы идем по пути, чтобы становиться помощником предпринимательскому сообществу, и именно в развитии малого и среднего бизнеса видим развитие нашей страны.



Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»