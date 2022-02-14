FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
74.99р85.36р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Путин принял Лаврова и Шойгу за огромным пустым столом. После заявлений о готовности договариваться укрепился рубль

27
Печать

Министр иностранных дел РФ и министр обороны по очереди обсудили с президентом России ситуацию в мире и военные учения РФ. Встреча прошла за большим столом для переговоров, где сидели только Путин и один из его собеседников.

«Наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты и при готовности выслушать серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они [переговоры] не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать», — заявил 14 февраля глава МИД Сергей Лавров на встрече с президентом, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, доложил Владимиру Путину о скором завершении военных учений.

«Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время», — рапортовал глава военного ведомства. Он заметил, что проходящие сейчас военные маневры «масштабные», и в них принимают участие «войска практически всех военных округов».

На фоне заявлений о готовности к переговорам и о завершении учений российская валюта укрепилась на торгах к доллару и евро. За американскую валюту дают теперь 76,19 рубля, а биржевой курс евро опустился до 86,2 рубля.

Владимир Путин при этом констатировал, что расширение НАТО на восток за счет постсоветских стран остается «бесконечным и очень опасным».

Сергей Лавров сообщил, что ответ США по «ключевым проблемам» гарантий безопасности оказался «отрицательным», что не устраивает Россию.

Ранее за другим длинным столом президент РФ проводил переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Главы государств сидели с разных торцов. После этого социальную дистанцию объяснил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Некоторые лидеры следуют своим правилам, и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. <...> Но в этом случае тогда вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно. И тогда применяется большее расстояние», — заявил тогда представитель Кремля.

Дистанция на встречах Путина с Лавровым и Шойгу связана с ограничениями на фоне пандемии и мерами предосторожности, также пояснил Песков.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

Артист ритуальных услуг
Боюсь представить, как Владимир Владимирович с Сергеем Кужугетовичем весной в тайгу поедут..
260559361
Заварили кашу и теперь не знают, как расхлебать. Вместо того, чтобы , используя европейский опыт, строить экономику и развивать страну, тратят деньги на игрища военные потешных войск, кошмарят собственный народ угрозой нападения на соседнюю страну, где у половины граждан России есть близкие родственные связи!
Mikle776
понятно, что Шойгу и Лавров сейчас как ужаленные мотаются и встречаются с кучей людей и они могут быть носителями вируса и надо держать дистанцию...
меня удивляет почему с Токаевым (президент Казахстана) не соблюдалась дистанция в 5 метров? Сидели рядышком за кофейным столиком, руки пожимали, разве что не целовались...
Токаев сидел на карантине 10 дней???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний