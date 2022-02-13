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Погода будет теплее к петербуржцам в День святого Валентина. И одним днём не ограничится

Февральское потепление обещает продержаться до конца рабочей недели, но к выходным петербургская погода рискует скатиться в минус.

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 14 февраля возможен порывистый ветер, утром местами гололедица. Днём мокрый снег с дождём и до 3 градусов тепла.

15 февраля обещают до +4 градусов, ночью и утром небольшой дождь, днём без существенных осадков. Такую же температуру ждут 16 февраля.

В прогнозах погодного сервиса «Яндекса» дневной плюс продержится до конца рабочей недели. В субботу, 19 февраля, столбик термометра едва дотянется до нуля, в воскресенье в течение суток ожидается — 4…- 1.

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Комментарии (7)

bluxer
Аномальное потепление.
Свободу Лёхе!
Предупреждаю (вместо МЧС)), если Погода не угомонится, завтра и послезавтра у всех будут ноги - мокрыми, сопли - обильными, впрочем, может это и к лучшему, т.к. люки могут тоже не справиться и, будут запахи.. С другой стороны, как мы узнаем, что мы - Дома, в Санкт-Петербурге, в.. России..)
Men13
Кто такой ‘’святой валентин’’ и какое он имеет отношение к праздникам в России? Уже готовы все ‘’отпраздновать’’ лишь бы повод был. В Европе и в остальных странах про наши праздники и слышать не слышали. Не то что праздновать. А наши как попугаи.
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