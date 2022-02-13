Погода будет теплее к петербуржцам в День святого Валентина. И одним днём не ограничится

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 14 февраля возможен порывистый ветер, утром местами гололедица. Днём мокрый снег с дождём и до 3 градусов тепла.



15 февраля обещают до +4 градусов, ночью и утром небольшой дождь, днём без существенных осадков. Такую же температуру ждут 16 февраля.



В прогнозах погодного сервиса «Яндекса» дневной плюс продержится до конца рабочей недели. В субботу, 19 февраля, столбик термометра едва дотянется до нуля, в воскресенье в течение суток ожидается — 4…- 1.

