Загулявший заяц выдал себя в Летнем саду

Большое количество характерных следов животного нашли 30 января среди елей, между Дворцовой и Шкиперской аллеями, рядом с Гербовым фонтаном. Следы петляют в глубоких сугробах и, судя по тому, что не сильно запорошены, оставлены были накануне либо ночью.

Как писала «Фонтанка», заяц, нарезавший круги, сначала был замечен на Фонтанке, а затем добрался и до Летнего сада.



Заяц-русак — редкий в наших краях, он внесён в региональную Красную книгу. В Ленобласти насчитывается всего около 600 особей этого вида, а вот беляков значительно больше — 43,5 тысячи.

