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Загулявший заяц выдал себя в Летнем саду

Петербуржцы обнаружили следы зайца-русака в сугробах Летнего сада. По всей видимости, это тот самый ушастый, которого недавно засекла камера у набережной.

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Большое количество характерных следов животного нашли 30 января среди елей, между Дворцовой и Шкиперской аллеями, рядом с Гербовым фонтаном. Следы петляют в глубоких сугробах и, судя по тому, что не сильно запорошены, оставлены были накануне либо ночью.

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Как писала «Фонтанка», заяц, нарезавший круги, сначала был замечен на Фонтанке, а затем добрался и до Летнего сада.

Заяц-русак — редкий в наших краях, он внесён в региональную Красную книгу. В Ленобласти насчитывается всего около 600 особей этого вида, а вот беляков значительно больше — 43,5 тысячи.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

bigjohn65
В центре Хельсинки, прямо напротив терминала "Силья Лайн", этих зайцев - жуть. Причём средь бела дня. Может, и мы потихоньку цивилизуемся? Что ни говори, а бытовая (не "высокая") культура у чухонцев всё же выше, простите за каламбур...
Evil_Dogooder
Одно жалко, что не получается поехать и посмотреть самому. Я за последний год из разрекламированных фонтанкой животных только в Озерках на цапель посмотреть смог, и то издалека.
снегурочка
"Раз, два, три, четыре, пять!
Вышел зайчик погулять.
Запер домик на замочек
И пошел в универмаг
Покупать себе платочек,
Лампу, зонтик и гамак."

Д.Хармс
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