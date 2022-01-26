Камеры Летнего сада поймали ночного гостя. Он пришёл с воды, но надолго не задержался

Заяц, нарезавший круги по Фонтанке минувшей ночью, отметился ещё в одном знаковом месте. Его сняли видеокамеры в Летнем саду. В напоминание на снегу остались его следы.
«На камеры видеонаблюдения Летнего сада со стороны реки Фонтанки попал еще один гость. Куда он направлялся и как оказался в центре города, мы, к сожалению, не знаем, уж очень коротким был его визит в сад», — рассказывается 26 января в Instagram садов Русского музея.
Более полную версию ночного путешествия зайца «Фонтанка» показывает в своих соцсетях.
Заяц-русак — редкий в наших краях, он внесён в региональную Красную книгу. В Ленобласти насчитывается всего около 600 особей этого вида, а вот беляков значительно больше — 43,5 тысячи.
На прошлой неделе, напомним, по Неве путешествовали две лисы, к ним даже приезжали полицейские.