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Камеры Летнего сада поймали ночного гостя. Он пришёл с воды, но надолго не задержался

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Заяц, нарезавший круги по Фонтанке минувшей ночью, отметился ещё в одном знаковом месте. Его сняли видеокамеры в Летнем саду. В напоминание на снегу остались его следы.

«На камеры видеонаблюдения Летнего сада со стороны реки Фонтанки попал еще один гость. Куда он направлялся и как оказался в центре города, мы, к сожалению, не знаем, уж очень коротким был его визит в сад», — рассказывается 26 января в Instagram садов Русского музея.

Более полную версию ночного путешествия зайца «Фонтанка» показывает в своих соцсетях.

Заяц-русак — редкий в наших краях, он внесён в региональную Красную книгу. В Ленобласти насчитывается всего около 600 особей этого вида, а вот беляков значительно больше — 43,5 тысячи.

На прошлой неделе, напомним, по Неве путешествовали две лисы, к ним даже приезжали полицейские.

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Комментарии (5)

Serg_I
Это лисы "доставку еды" заказали!
265037875
чистить от снега набережные ? хоть немного ?
shushu
бедный заяц в панике, куда выбираться
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