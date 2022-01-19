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Лисы на Неве, преследуемые воронами, перебрались ближе к искусству. Уже без полиции

Петербуржцы третий день продолжают наблюдать за метаниями двух лисиц по городу. Утром 19 января они оказались в самом центре.

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Фотограф «Фонтанки» заметил их на льду Невы в районе стрелки, между Эрмитажем и Петропавловской крепостью. Оттуда они убежали к Троицкому мосту и там легли в снег.

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В понедельник двух лис, вероятно, этих же, видели на проспекте Обуховской Обороны. А вчера зоолог Павел Глазков снимал их на Неве выше по течению. К тому моменту они, видимо, вышли на лёд совсем недавно: вороны только начали собираться, и по вызову приезжали полицейские.

Возможно, эти лисы — пара, предположил Павел Глазков и рассказал об удивительном устройстве семейной жизни этих животных.

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Комментарии (8)

VF812
Заплутали черти куда...
bugs-bunny
"вороны только начали собираться, и по вызову приезжали полицейские". Вот так, в один ряд вороны и собака с полицией.
Serg_I
Они скоро закончат променад в городе и сами убегут в лес
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