Лисы на Неве, преследуемые воронами, перебрались ближе к искусству. Уже без полиции

Фотограф «Фонтанки» заметил их на льду Невы в районе стрелки, между Эрмитажем и Петропавловской крепостью. Оттуда они убежали к Троицкому мосту и там легли в снег.

В понедельник двух лис, вероятно, этих же, видели на проспекте Обуховской Обороны. А вчера зоолог Павел Глазков снимал их на Неве выше по течению. К тому моменту они, видимо, вышли на лёд совсем недавно: вороны только начали собираться, и по вызову приезжали полицейские.



Возможно, эти лисы — пара, предположил Павел Глазков и рассказал об удивительном устройстве семейной жизни этих животных.

