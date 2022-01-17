Прохожие на Обуховской Обороны разговорами отвлекли лис от перехода дороги

На проспекте Обуховской обороны, около дома 49, заметили двух лис, которые по неизвестной причине оказались в городской черте. Заснять лесных жительниц на видео удалось петербуржцу Константину, о необычной встрече он рассказал в группе «Признавашки ДТП и ЧП» «ВКонтакте».



«Мы их обнаружили у Невского завода. Они были как будто ручные», — поделился молодой человек 17 января.



Судя по кадрам, лисы собирались перейти проезжую часть, но их отвлекли разговоры прохожих с камерами. Хотя они не побоялись быть замеченными, смелости животных оказалось недостаточно, чтобы подойти к людям на близкое расстояние.

