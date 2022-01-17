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Прохожие на Обуховской Обороны разговорами отвлекли лис от перехода дороги

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Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

На проспекте Обуховской обороны, около дома 49, заметили двух лис, которые по неизвестной причине оказались в городской черте. Заснять лесных жительниц на видео удалось петербуржцу Константину, о необычной встрече он рассказал в группе «Признавашки ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

«Мы их обнаружили у Невского завода. Они были как будто ручные», — поделился молодой человек 17 января.

Судя по кадрам, лисы собирались перейти проезжую часть, но их отвлекли разговоры прохожих с камерами. Хотя они не побоялись быть замеченными, смелости животных оказалось недостаточно, чтобы подойти к людям на близкое расстояние.

В комментариях к записи некоторые жители предположили, что хвостатые добрались до города, чтобы найти еду.

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Комментарии (2)

266929209
Правильно, сначала в городе закрепился их главный корм - грызуны и птицы, теперь и охотники пожаловали, что помоложе, побезрассудней.
Evil_Dogooder
Они может и были ручные — с января запретили всякие мелкие зоопарки, вот теперь будем ещё год, небось, всяких орангутангов на берегах Свири встречать.
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