Лисы вышли на Неву. Ими интересуются вороны и полицейские

Две лисы днём 18 января расположились на отдых на льду Невы посреди Петербурга — между мостами Александра Невского и Большеохтинским. Снять их на камеру удалось зоологу Павлу Глазкову, автору канала «Каждой твари по паре».
Он рассказал «Фонтанке», что гостями Петербурга заинтересовались вороны и полицейские. Наряд полиции прибыл на место, получив сигнал очевидцев. Правоохранители посмотрели на лис с берега и минут через 40 уехали. А задиры-вороны подбираются ближе, самые смелые подлетают примерно на метр. За час скопилось около сотни птиц, они уже пытаются нападать. Год назад здесь же сделала остановку стая лебедей-шипунов, и с ними вороны были смелее: наскакивали и щипали за хвосты, напоминает Павел Глазков.
По его словам, лисицы лежат на снегу, свернувшись клубком, одна покрупнее, другая помельче. Возможно, это пара. Гон, то есть свадебный период, у лис начинается в феврале, но в этом году он может сдвинуться. Так, некоторые птицы, вероятно, из-за оттепелей, уже защебетали по-весеннему.
Брачное поведение у лис весьма необычно. Лисица — невеста на выданье со своей квартирой, рассказывает Павел Глазков. Осенью она готовит нору, в феврале за ней начинают ухаживать несколько самцов — лисовинов, и самый сильный и яркий «предлагает ей лапу и хвост». Лисовин остаётся с лисицей, когда она вынашивает детёнышей (длится это два месяца), первую неделю после родов кормит её, и потом они вместе выращивают лисят. А если самец-отец погибает, то бессемейные соседи-лисовины собираются у норы и устраивают драки за право стать отчимом. Если победитель устраивает мать, она приглашает его, и он помогает ей выращивать потомство, притом что спаривания не происходит.
Напомним, вчера лисиц наблюдали на проспекте Обуховской Обороны. Возможно, это та же самая пара.