Лисы вышли на Неву. Ими интересуются вороны и полицейские

Две лисы днём 18 января расположились на отдых на льду Невы посреди Петербурга — между мостами Александра Невского и Большеохтинским. Снять их на камеру удалось зоологу Павлу Глазкову, автору канала «Каждой твари по паре».



Он рассказал «Фонтанке», что гостями Петербурга заинтересовались вороны и полицейские. Наряд полиции прибыл на место, получив сигнал очевидцев. Правоохранители посмотрели на лис с берега и минут через 40 уехали. А задиры-вороны подбираются ближе, самые смелые подлетают примерно на метр. За час скопилось около сотни птиц, они уже пытаются нападать. Год назад здесь же сделала остановку стая лебедей-шипунов, и с ними вороны были смелее: наскакивали и щипали за хвосты, напоминает Павел Глазков.

