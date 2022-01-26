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Сказку перепутал. Смотрите, как носится по Фонтанке редкий заяц

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Вслед за лисами на лёд петербургских рек вышел заяц. Они разминулись на несколько дней.

Заяц-русак бегает по Фонтанке, неподалёку от памятника Чижику-пыжику, сообщили ночью 26 января очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Возможно, именно этого зайца видели 23 января на Большой Невке. Также зайца-русака наблюдали недавно на Охте в районе Ладожского вокзала.

Русак — редкий заяц, краснокнижный. В Ленобласти насчитывается всего около 600 особей этого вида, а вот беляков значительно больше — 43,5 тысячи.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
Кадр из видео в ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Две лисы путешествовали по Неве на прошлой неделе. К ним даже приезжали полицейские.

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Комментарии (2)

angel of death
зайцы косят траву, трынь-траву на поляне, и при этом напевают, странные слова: "а нам чхать на QR код, а нам чхать на QR код...." =)
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