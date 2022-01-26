Сказку перепутал. Смотрите, как носится по Фонтанке редкий заяц

Заяц-русак бегает по Фонтанке, неподалёку от памятника Чижику-пыжику, сообщили ночью 26 января очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Вслед за лисами на лёд петербургских рек вышел заяц. Они разминулись на несколько дней.

Возможно, именно этого зайца видели 23 января на Большой Невке. Также зайца-русака наблюдали недавно на Охте в районе Ладожского вокзала.



Русак — редкий заяц, краснокнижный. В Ленобласти насчитывается всего около 600 особей этого вида, а вот беляков значительно больше — 43,5 тысячи.

