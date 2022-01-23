У самого знаменитого зайца Петербурга появился конкурент. Он ночует на Большой Невке

«На Петроградской набережной обнаружен заяц», — поделился с «Фонтанкой» читатель Егор 23 января. Поймать в объектив нетипичного для городской среды гостя ему удалось в половине десятого часа вечера.
Заяц скакал по обледеневшей Большой Невке напротив Ботанического сада, изредка замирал, позволяя себя сфотографировать.
Не исключено, что в программе его путешествия окажется скульптура «Зайчик, спасшийся от наводнения», установленная у Иоанновского моста на 300-летие Петербурга. Название ей дала связанная с Петром I легенда. Будто бы спасшийся от наводнения заяц прыгнул на сапог царю, едва тот вышел из причалившей лодки. По другой байке, заяц, удирая от хищников, прыгнул на руки Петру, когда тот бранил плотников за медлительность. Царь сменил гнев на милость.
Хищники отдыхают неподалёку. Пару лисиц наблюдали у Троицкого моста, позже видели на Стрелке Васильевского острова. Впрочем, они больше заняты друг другом: гон у лис начинается в феврале, но в этом году он может сдвинуться.