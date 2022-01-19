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Путешествие влюбленных продолжается. Лисы устраиваются на ночевку на Стрелке Васильевского острова

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Парочка лис продолжает гулять по Петербургу — и к полуночи, кажется, решила переночевать на снегу на Стрелке Васильевского острова. Лисье лежбище удалось 19 января запечатлеть корреспонденту «Фонтанки».

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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На кадрах видно, как одна лиса валяется в снегу, перебирая лапами, а другая только готовится отойти ко сну. На другом ролике картина уже не такая умиротворяющая: животными заинтересовались любопытные прохожие, и рыжие уходят от них подальше. Ранее корреспонденту «Фонтанки» удалось поймать в объектив историю любви петербургских лис.

О приключениях этих лис «Фонтанка» уже рассказывала — они спали у Троицкого моста и бегали по льду Невы. В понедельник их же, вероятно, видели на проспекте Обуховской Обороны.

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Комментарии (4)

bluxer
Жалко зверушек.
Свободу Лёхе!
Мне кажется, что приключение становится опасным для этой пары, в Городе - теплеет, лёд - тает и.., таит в себе опасность Нева (лисы ведь, не тюлени!), бездомные собаки - на берегу.., не избежать тут.. драки, даже лИсу, одному, не справиться же с целой сворой..)
Danik
Летом бобры в центре города.
Зимой лисы на стрелке.
Замечательно!)
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