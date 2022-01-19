Путешествие влюбленных продолжается. Лисы устраиваются на ночевку на Стрелке Васильевского острова

Парочка лис продолжает гулять по Петербургу — и к полуночи, кажется, решила переночевать на снегу на Стрелке Васильевского острова. Лисье лежбище удалось 19 января запечатлеть корреспонденту «Фонтанки».
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
На кадрах видно, как одна лиса валяется в снегу, перебирая лапами, а другая только готовится отойти ко сну. На другом ролике картина уже не такая умиротворяющая: животными заинтересовались любопытные прохожие, и рыжие уходят от них подальше. Ранее корреспонденту «Фонтанки» удалось поймать в объектив историю любви петербургских лис.
О приключениях этих лис «Фонтанка» уже рассказывала — они спали у Троицкого моста и бегали по льду Невы. В понедельник их же, вероятно, видели на проспекте Обуховской Обороны.