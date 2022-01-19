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Подробности личной жизни. Лисы на льду Невы — в свадебном путешествии

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автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Лисам на льду Невы не так плохо, как может показаться. Они, похоже, влюблены. Спасти их пока не удалось.

После утренней пробежки лисы пару часов спали на льду у Троицкого моста. На место прибыли спасатели, но поймать животных не удалось. Они сбежали дальше за мост, рассказывает фотограф «Фонтанки», наблюдавший за ними 19 января.

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Гон у лисиц начинается в феврале, но январские оттепели могли ускорить природный процесс. Наши герои явно проявляют брачное поведение. Это заметил и зоолог Павел Глазков, снимавший лис и окружившую их стаю ворон накануне, и фотограф «Фонтанки».

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Любопытно, что перед «замужеством» «невеста» ещё с осени готовит нору. Очевидно, парочка устроила себе масштабное свадебное путешествие. Хочется надеяться, что они вскоре сами вернутся к дому.

Напомним, 17 января лисиц наблюдали на проспекте Обуховской Обороны. Возможно, это та же самая пара.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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Комментарии (4)

265055770
От кого их надо спасать? От коварных бердвотчеров?
Игoрь
Непривитые лисы без масок, наверняка фекалию оставили в памятном месте - арестовать!
kagemusha
Довелось их наблюдать в Пулково. Мать активно защищает лисят, а папанька денно и ночно на промысле.
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