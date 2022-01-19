Подробности личной жизни. Лисы на льду Невы — в свадебном путешествии

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Лисам на льду Невы не так плохо, как может показаться. Они, похоже, влюблены. Спасти их пока не удалось.
После утренней пробежки лисы пару часов спали на льду у Троицкого моста. На место прибыли спасатели, но поймать животных не удалось. Они сбежали дальше за мост, рассказывает фотограф «Фонтанки», наблюдавший за ними 19 января.
Гон у лисиц начинается в феврале, но январские оттепели могли ускорить природный процесс. Наши герои явно проявляют брачное поведение. Это заметил и зоолог Павел Глазков, снимавший лис и окружившую их стаю ворон накануне, и фотограф «Фонтанки».
Любопытно, что перед «замужеством» «невеста» ещё с осени готовит нору. Очевидно, парочка устроила себе масштабное свадебное путешествие. Хочется надеяться, что они вскоре сами вернутся к дому.
Напомним, 17 января лисиц наблюдали на проспекте Обуховской Обороны. Возможно, это та же самая пара.