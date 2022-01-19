Подробности личной жизни. Лисы на льду Невы — в свадебном путешествии

Лисам на льду Невы не так плохо, как может показаться. Они, похоже, влюблены. Спасти их пока не удалось.



После утренней пробежки лисы пару часов спали на льду у Троицкого моста. На место прибыли спасатели, но поймать животных не удалось. Они сбежали дальше за мост, рассказывает фотограф «Фонтанки», наблюдавший за ними 19 января.

