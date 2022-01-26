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В Петербурге два суда избирательно эвакуировали после звонка о бомбе

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Телефонные террористы вышли на подмогу электронным минёрам в Петербурге 26 января. Натренированные эвакуациями работники суда перенесли опасность стоически.

«Неизвестный по номеру «112» сообщил о заминировании Василеостровского районного суда. По такому же сообщению был проверен Петродворцовый районный суд», — рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Эвакуировались избирательно: служители Фемиды продолжили работу, посетителей отправили на воздух.

Здания и окрестности проверили и признали безопасными. Гуляющим разрешено вернуться.

Две недели назад петербургские суды «заминировали» электронным письмом, авторы которого подписались Юрием Хованским. Послания приходили на почту и в день изменения меры пресечения блогеру.

К эвакуациям суды приучали с ноября 2019 года. Авторы забрасывали письмами также школы, детские сады, торговые центры, больницы, аэропорт и метро. Третировать службы обещали до тех пор, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт 120 биткоинов, будто бы украденных с биржи криптовалюты WEX. Поток писем иссяк с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку, и проверки стали проходить без эвакуаций.

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