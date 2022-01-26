В Петербурге два суда избирательно эвакуировали после звонка о бомбе

Телефонные террористы вышли на подмогу электронным минёрам в Петербурге 26 января. Натренированные эвакуациями работники суда перенесли опасность стоически.
«Неизвестный по номеру «112» сообщил о заминировании Василеостровского районного суда. По такому же сообщению был проверен Петродворцовый районный суд», — рассказали в объединённой пресс-службе судов.
Эвакуировались избирательно: служители Фемиды продолжили работу, посетителей отправили на воздух.
Здания и окрестности проверили и признали безопасными. Гуляющим разрешено вернуться.
Две недели назад петербургские суды «заминировали» электронным письмом, авторы которого подписались Юрием Хованским. Послания приходили на почту и в день изменения меры пресечения блогеру.