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«Выпускайте Хованского! Я очень зол». Неизвестный фанат блогера «заминировал» суд в Петербурге

Неизвестный фанат блогера Юрия Хованского прислал в Куйбышевский районный суд гневное электронное письмо с требованием отпустить арестанта. Об этом 29 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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«Здание суда заминировано. Выпускайте Хованского, (нецензурное обращение. — Прим. ред.). Времени на раздумия нет. Выпускайте Хованского или я вас взорву. Я очень зол», — написал аноним под ником BORTNIKOV.

«Видимо, BORTNIKOV не очень понимает, как работает судебная система, так как все районные суды получили письмо с требованием выпустить Хованского», — прокомментировали послание в пресс-службе судов.

29 декабря Куйбышевский суд рассматривает ходатайство о смягчении меры пресечения для Хованского. В пресс-службе «Фонтанке» рассказали, что следствие просит изменить меру с 8 января.

Хованский содержится в СИЗО с 9 июня 2021 года. Ему вменяют оправдание терроризма в шуточной песне, спетой в 2012 году. Сроки давности вышли, однако следствие настаивает, что эту же композицию блогер исполнял в 2018-м. В материалах есть показания свидетелей, которые заявляют, что слышали голос Хованского и ту самую песню, сидя в баре. Двое из них оказались связаны с правоохранительными органами. Сам блогер уверен, что в камере его заперли необоснованно. О свободе он уже попросил ЕСПЧ.

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Комментарии (2)

Alex_D
Ну и сейчас перенесут заседание, пока сообщение о минировании проверяют =D
260559331
Ментовских лжесвидетелей ещё бы посадить и наказать сфабриковавших фуфло следователей и заказчиков!!
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