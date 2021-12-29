«Выпускайте Хованского! Я очень зол». Неизвестный фанат блогера «заминировал» суд в Петербурге

«Здание суда заминировано. Выпускайте Хованского, (нецензурное обращение. — Прим. ред.). Времени на раздумия нет. Выпускайте Хованского или я вас взорву. Я очень зол», — написал аноним под ником BORTNIKOV.

«Видимо, BORTNIKOV не очень понимает, как работает судебная система, так как все районные суды получили письмо с требованием выпустить Хованского», — прокомментировали послание в пресс-службе судов.



29 декабря Куйбышевский суд рассматривает ходатайство о смягчении меры пресечения для Хованского. В пресс-службе «Фонтанке» рассказали, что следствие просит изменить меру с 8 января.

