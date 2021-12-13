Свидетели обвинения по делу Хованского оказались связаны с полицией

Минимум двое свидетелей со стороны обвинения по делу об оправдании терроризма в отношении блогера Юрия Хованского имеют связи с МВД. Об этом 13 декабря пишет РБК.
По данным издания, минувшей осенью следователями по делу Хованского были опрошены три свидетеля — Андрей Бакулин, Иван Бендь и Светлана Гаврилкина. Все они рассказали, что слышали песню в исполнении блогера в 2018 году. Оправдывающие терроризм слова они распознали в общественных местах из чужих смартфонов (двое в кафе, еще один в парке). Свидетели утверждают, что пел Хованский на некой «онлайн-конференции в Skype».
Как уточняет РБК, в протоколах некоторые высказывания свидетелей написаны под копирку. Двое из трех утверждают, что слышали песню и позже, увидев ролик с фото Хованского на YouTube. «На данных видеозаписях было уже порядка 10 тыс. просмотров. Я был возмущен тем, что эта ужасная песня была опубликована на YouTube в открытом доступе. Мог предположить, что Юрий Хованский решил снова заработать популярность своими оправданиями террористических актов и оправдыванием деятельности террористов», — приводит выдержку из протокола РБК.
Бакулин, выяснило издание, оставлял сообщения на полицейских форумах, в том числе искал работу оперативником. Сервисы определения номеров знают его как Андрей Убойный, СЭБ Бакулин Андрей, Андрей УгРо Питер, Андрей Бакулин (оур убойный Фрунзенский), Бакулин Фрунзенский, Андрей ФСБ и Следак Ииии.
Бендь написал о себе в соцсетях, что окончил петербургский Университет МВД. До 2008 года, пишет РБК, он работал оперативником криминальной полиции.
Гаврилкина — ученый. В 2018 году она не поехала в экспедицию и осталась в Петербурге работать над статьей «Современные изменения горных ландшафтов Внутренней Азии как результат антропогенного вмешательства».
Еще один свидетель — блогер Андрей Нифедов (Нарцев). Он также утверждал, что Хованский пел про «Норд-Ост» три года назад. Когда его на стримах коллеги по цеху и девушка Хованского Мария Нелюбова спрашивали о том, почему он лжесвидетельствует, Нифедов прямо отказался отвечать на вопросы, но намекнул, что находится под давлением следствия и якобы отказался от своих показаний.
Хованский и его адвокаты настаивают на том, что блогер спел песню единожды, на стриме в 2012 году. Если верить исполнителю, то по его делу вышли сроки давности. Хованский сидит в СИЗО с начала лета, ему последовательно продлевают арест.