Свидетели обвинения по делу Хованского оказались связаны с полицией

Минимум двое свидетелей со стороны обвинения по делу об оправдании терроризма в отношении блогера Юрия Хованского имеют связи с МВД. Об этом 13 декабря пишет РБК. По данным издания, минувшей осенью следователями по делу Хованского были опрошены три свидетеля — Андрей Бакулин, Иван Бендь и Светлана Гаврилкина. Все они рассказали, что слышали песню в исполнении блогера в 2018 году. Оправдывающие терроризм слова они распознали в общественных местах из чужих смартфонов (двое в кафе, еще один в парке). Свидетели утверждают, что пел Хованский на некой «онлайн-конференции в Skype».

Как уточняет РБК, в протоколах некоторые высказывания свидетелей написаны под копирку. Двое из трех утверждают, что слышали песню и позже, увидев ролик с фото Хованского на YouTube. «На данных видеозаписях было уже порядка 10 тыс. просмотров. Я был возмущен тем, что эта ужасная песня была опубликована на YouTube в открытом доступе. Мог предположить, что Юрий Хованский решил снова заработать популярность своими оправданиями террористических актов и оправдыванием деятельности террористов», — приводит выдержку из протокола РБК. Бакулин, выяснило издание, оставлял сообщения на полицейских форумах, в том числе искал работу оперативником. Сервисы определения номеров знают его как Андрей Убойный, СЭБ Бакулин Андрей, Андрей УгРо Питер, Андрей Бакулин (оур убойный Фрунзенский), Бакулин Фрунзенский, Андрей ФСБ и Следак Ииии. Бендь написал о себе в соцсетях, что окончил петербургский Университет МВД. До 2008 года, пишет РБК, он работал оперативником криминальной полиции. Гаврилкина — ученый. В 2018 году она не поехала в экспедицию и осталась в Петербурге работать над статьей «Современные изменения горных ландшафтов Внутренней Азии как результат антропогенного вмешательства».