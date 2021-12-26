Блогер Юрий Хованский может выйти на свободу. Следствие больше не видит его за решёткой

На изменение в картотеке Куйбышевского райсуда, связанное с делом Хованского, 26 декабря обратил внимание руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Ходатайство поступило в пятницу и уже передано судье. Как указано в картотеке, следствие будет просить не о продлении действующей меры пресечения, а о её изменении. В этом случае возможны домашний арест и запрет определённых действий.



Адвокат Хованского Александр Передрук сообщил «Фонтанке», что пока не знает, на какой именно мере будет настаивать СК.

