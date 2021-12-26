Блогер Юрий Хованский может выйти на свободу. Следствие больше не видит его за решёткой

На изменение в картотеке Куйбышевского райсуда, связанное с делом Хованского, 26 декабря обратил внимание руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Ходатайство поступило в пятницу и уже передано судье. Как указано в картотеке, следствие будет просить не о продлении действующей меры пресечения, а о её изменении. В этом случае возможны домашний арест и запрет определённых действий.
Адвокат Хованского Александр Передрук сообщил «Фонтанке», что пока не знает, на какой именно мере будет настаивать СК.
Заседание назначено на 29 декабря.
В начале ноября Куйбышевский суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 8 января. 22 декабря горсуд утвердил это решение.
Хованский содержится в СИЗО с 9 июня 2021 года. Ему вменяют оправдание терроризма в шуточной песне, спетой в 2012 году. Сроки давности вышли, однако следствие настаивает, что эту же композицию блогер исполнял в 2018-м. В материалах есть показания свидетелей, которые заявляют, что слышали голос Хованского и ту самую песню, сидя в баре. Двое из них оказались связаны с правоохранительными органами.
Сам блогер уверен, что в камере его заперли необоснованно. О свободе он уже попросил ЕСПЧ.