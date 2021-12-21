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Хованский просит о свободе в европейском суде: он в СИЗО давно и необоснованно

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Заявление в ЕСПЧ от лица арестованного за оправдание терроризма Юрия Хованского подали его защитники. Суд в Петербурге необоснованно его запер в камере и слишком долго рассматривает апелляционные жалобы.

Ознакомиться с текстом жалобы Хованского 21 декабря «Фонтанке» предоставил возможность его адвокат Александр Передрук. Суть многочисленных перечислений дат судебных заседаний и принятых решений сводится к нескольким основным моментам. Во-первых, Хованский и его защитники обжаловали каждое решение об аресте и его продлении, но пока доходило до стадии апелляции, блогеру успевали назначать новые сроки в СИЗО. Адвокаты ссылаются на практику ЕСПЧ, согласно которой и 17 дней на рассмотрение «арестных» жалоб это слишком много. В случае с Хованским минимальный срок был 23 дня, максимальный на сегодняшний день — 39.

Кроме того, блогер и его адвокаты считают аргументы суда и следствия необоснованными — в ходатайствах и постановлениях написаны общие фразы о «может скрыться» и «повлиять», которые ничем не подкреплены, и, по сути, Хованский сидит в СИЗО только из-за тяжести предъявляемой ему статьи. Даже если предположить, что при первом решении об аресте какие-то основания и были, то при продлении они могли отпасть, но суды обеих инстанций к вопросу отнеслись формально.

Также Хованский отмечает, что почти сутки, на которые он был лишен свободы с момента начала обыска и первого допроса в качестве свидетеля, процессуально никак не зафиксированы.

Все это вместе, считает блогер, нарушает статью 5 Конвенции — о праве на свободу и личную неприкосновенность.

Хованский находится в изоляции от общества с начала лета 2021 года. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за шуточной песни про чеченцев, которую блогер спел в 2012 году, а значит, по делу вышли сроки давности. Следствие же настаивает на исполнении в 2018-м, в материалах есть показания свидетелей, которые, сидя в баре, якобы слышали голос Хованского с некоего стрима и ту самую песню. В словах трех свидетелей описаны схожие обстоятельства, и фигурирует одна и та же ошибка — «Норд-Остом» назван не мюзикл, а театр. Двое из свидетелей оказались связаны с правоохранительными органами.

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Комментарии (7)

dragvs
Фальсификация материалов уголовного дела - преследуется по закону.
Sergik7
Так понимаю, с НГ автоблогеров планируют закрывать
AlBerkut
Ничего, теперь ещё спеть может.
Только слова правильные подобрать, например так:
СИЗО - то было о...хрененно 😂😂😂😂

Ну а вообще-то, клоуна по беспределу закрыли. Да, /альтернативно одарённый/ этот хова, да клоун, да алкаш, да свинтус (ну если видео с обыска не постановочное), да, нет к нему жалости, но среди перечисленного не вижу поводов ни закрывать его, ни к беспределу...
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