Ремонтируют «Мерседес» по руководству к «Жигулям». С какими доводами петербуржцы пытаются избавиться от QR-кодов

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В зале судебного заседания еще до выхода судьи прозвучало тихое «задолбали». Так одна из истиц отреагировала на просьбу пристава надеть маску. Пока она ее формально натянула на кончик носа и практически тут же сняла, на входе в здание суда еще двое борцов с цифровым контролем пытались доказать, что могут пройти вообще без маски. Председательствующая Елена Витушкина быстро внесла ясность. Если уж Смольный горожанам не указ, то есть дополнительное распоряжение главного в городе судьи Алексея Лакова. Вышеупомянутая истица после короткого спора с приставом о том, как правильно носить маску, и демонстрации сотрудника ФССП как эталона этого ношения, снова скрыла нос. Вскоре приставы сменились, и дышать свободно женщине уже никто не мешал.



Перейдя к сути дела, суду уже не в первый раз пришлось решать вопрос об объединении еще с несколькими исками. К нынешнему заседанию начинать все заново суду приходилось дважды, до третьего не дошло.

Три представителя вышли с разными аргументами. Одна группа ставит во главу тот факт, что обязательство проверять QR-коды принуждает покупателей в магазинах разглашать свои личные данные и медицинские сведения, а эти тайны охраняет конституция. Второй адвокат говорил о свободе от медицинских экспериментов, перемещении без ограничений и запрете на дискриминацию по какому-либо признаку. Третий, Игорь Волков, пытался убедить суд и ответчиков, что 121-е коронавирусное поставление Смольного незаконно в своей основе, потому что и режим повышенной готовности, в котором город со всей страной живет уже почти два года, введен неправомерно.

Разбор кейса про медицинскую тайну вышел эмоциональным, но трудно переводимым с юридического на человеческий. Если максимально кратко, то аргумент «каким законом установлено, что чтобы купить ботинки, я должна иметь справку», разбился о «мы действуем согласно предписанию Роспотребнадзора». Поспорили юристы и о понятии «правила поведения». Представитель истцов указывала на то, что если уж правила есть, то распространяться они должны на всех, а не на отдельную группу непривитых граждан. «Вы серьезно?» — ответил ей смольнинский юрист. В конце концов вопрос о медицинских документах до прений был закрыт ссылкой на ФЗ «Об охране здоровья граждан». В нем сказано, что при угрозе распространения инфекционных заболеваний предоставление сведений о медицинской тайне допускается без согласия гражданина. Кроме того, в QR-кодах вшита информация не о самом медицинском документе, а только о факте его наличия.



Что касается незаконности введения режима повышенной готовности, то истец Волков сослался на закон, по которому прийти в состояние этой самой готовности могут и должны только конкретные городские службы. По мнению истца, распоряжением городского правительства не указано, кто после объявления пандемии в Петербурге встал по стойке смирно. Расплывчатый ответ «встали все» его не удовлетворил. Так как в основе всех поправок в 121-е постановление лежит этот самый режим, то отменять надо вообще всё и для начала переписывать законодательную базу, был убежден истец.

Юристы Смольного не очень поняли Волкова, но чтобы его утихомирить, сослались на постановление, в котором содержится перечень сил и средств постоянной готовности городской подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. В нем указан, например, комитет по здравоохранению. Волков обещал этот нормативный акт изучить.

Предписание Роспотребнадзора, продолжил выступление истец, тоже надо оспаривать, что он и сделал через Куйбышевский районный суд. Исходя из его соображений, санитарный врач может обязать региональные власти кого-то в чем-то ограничить, но требование должно быть обоснованным. Для этого в законодательной базе предусмотрена возможность для РПН проводить собственные исследования. Но регулятор, рассказывал Волков, ссылается на рекомендации из федерального центра, а там, в свою очередь, кивают на ВОЗ. Против ВОЗ Волков ничего не имеет, но их предложение о правилах поведения из распоряжения Роспотребнадзора касается вируса, только вышедшего из города Ухань, а сейчас, как известно, по миру широко шагает уже модифицированный «омикрон» и рекомендации для него совсем другие. К примеру, утверждал Волков, европейскими учеными уже установлено, что этой версией ковида перезаражать друг друга могут в равной степени и привитые, и непривитые. «Это как ремонтировать «Мерседес» по руководству к «Жигулям»», — пошутил Волков, а судья отметила, что ключи можно использовать одни и те же. Пока он говорил, из Куйбышевского райсуда пришла весточка — иск ему вернули с разъяснением о возможности обратиться в горсуд.



Юристы городского правительства высказались в том духе, что у них нет оснований не доверять сведениям Роспотребнадзора об эпидемиологической ситуации.

От всех представителей истцов прозвучал и единый аргумент против сегрегации, цифрового контроля и ограничений как таковых: если изучать историю вводимых запретов и их эффективности, то она, убеждены недовольные ограничениями, практически сводится к нулю — ввели QR-коды, заболеваемость бьет рекорды. И подобным образом ситуация развивается все время пандемии.

— Чем подтверждается эффективность мер?

— Тем, что вы не болеете.

— Да я, может, уже десять раз переболел.

— Тогда тем, что вы живы.

В итоге в Смольном этот вопрос свели к риторическому — а кто сказал, что если бы ограничения не вводились, то заболевших было бы столько же, а не больше?

Если конкретней про QR-коды, истцы пытались выяснить, каков закрепленный официальными документами порядок проверки кодов и кто уполномочил условного продавца обувной лавки на такую проверку. Ответ такой: постановление обязывает организовать на территории такой лавки недопуск лиц без QR-кодов и если требование не исполняется, то бизнесмена или госучреждение могут оштрафовать. А уж как в стенах театра или магазина с колготками организуют процесс — дело театра и магазина.



В целом, борьбу с распространением ковида из Смольного назвали проявлением «социальной солидарности, которая основана на доверии между государством и обществом».

Прения сторон состоятся 24 января.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

Справка:

Коллективный иск к Смольному подан 2 ноября, процессуальными соучастниками признаны пять коллективных и индивидуальных истцов.

На предыдущем заседании суд приобщил к материалам заключение специалиста, который считает официальную статистику заболеваемости коронавирусом недостоверной.

QR-коды в Петербурге начали проверять осенью 2021 года. С 2 января к театрам, музеям, концертным площадкам, фитнесу добавили ТЦ и общепит, что вызвало новую волну возмущения горожан и бизнеса.

